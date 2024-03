Una foto ormai virale su tutti i social e apparentemente innocente ritrae Kate Middleton – Principessa del Galles e futura regina del Regno Unito – insieme ai suoi figli. La foto è stata pubblicata dalla famiglia reale in occasione della festa della mamma. Mostra Kate Middleton sorridente e in piena forma dopo mesi di assenza dovuta apparentemente ad un’operazione all’addome cui si è sottoposta.

La fotografia in questione – secondo quanto dichiarato dalla famiglia reale – scattata dal principe William a Windsor, è stata ritirata dalle principali agenzie fotografiche. Come emerso dal web, e successivamente confermato dalla famiglia stessa in modo ancor più bizzarro, la foto presenta chiari segni di ritocchi che hanno generato un alone di mistero e dato il via al Kate Middleton Gate – o fomentato quello già esistente. Infatti, la Principessa del Galles è assente da mesi, a causa di un’operazione cui si è sottoposta ma che è sempre stata ritenuta sospetta dal grande pubblico. Circolano da tempo voci di corridoio, supposizioni e ipotesi dalle più divertenti alle più estreme. Le voci sulle reali condizioni di salute della Principessa e sulla sua assenza così evidente c’erano già prima della pubblicazione di questa foto forzatamente perfetta che la ritrae con i suoi figli.

Che fine ha fatto Kate Middleton? Aumentano le ipotesi più disparate dopo la foto ritoccata che la ritrae felice con i suoi figli

Chi riveste un ruolo come quello di Kate, solitamente, non sparisce dal radar in questo modo e per così tanto tempo per un’operazione chirurgica. La famiglia reale è solita rilasciare dichiarazioni, foto, o annunciare il ritorno imminente del membro della famiglia reale di turno. Se non sono in grado di attenersi agli incarichi ufficiali, si fanno ugualmente vedere in qualche modo per non perdere la connessione con il Regno. Per il ruolo ufficiale che ricopre, e soprattutto in seguito allo stato di salute precario anche dell’attuale Re, la Principessa del Galles dovrebbe essere decisamente meno assente di quel che è. Ciò che i sudditi non si spiegano non è tanto l’operazione e i rispettivi tempi di ricovero, ma il mistero che ruota attorno alla reale entità di quest’intervento, le ragioni, e il perché non sia stata ancora avvistata la Principessa anche post operazione. Come se le sue condizioni fossero più gravi di quel che vogliono far credere – o del tutto diverse.

La capacità di manipolare le foto non è nuova ai reali del Regno Unito, ma le foto false sono praticamente vecchie quanto la fotografia stessa. La tecnologia è avanzata a tal punto da permettere di rendere una foto falsa il più veritiera possibile. Tuttavia, l’altro lato della medaglia di una tecnologia così avanzata è l’incapacità di sfuggire all’occhio critico del web. C’è sempre qualcuno che prima o poi nota anche il ritocco più impercettibile.