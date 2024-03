Netflix ha recentemente rilasciato il trailer di una delle sue prossime produzioni più attese: Parasyte: The Grey, una serie televisiva live-action sud-coreana ispirata al celebre manga di Hitoshi Iwaaki, Kiseiju–L’ospite indesiderato. Questa nuova interpretazione promette di offrire una narrazione unica, differente dalla trama originale, portando il pubblico in un’avventura avvincente e ricca di suspense.

Prevista per il 5 aprile di quest’anno esclusivamente su Netflix, Parasyte: The Grey sarà distribuita a livello globale, ampliando così il suo pubblico potenziale. Alla regia troviamo Yeon Sang–ho, noto per i suoi successi con i film Train to Busan e Peninsula, mentre la sceneggiatura è stata curata da Ryu Yong–jae, noto a sua volta per il suo lavoro su Peninsula.

La nuova serie fantasy di Netflix

La serie si concentra su due protagonisti principali: Jeong Su–in, una giovane donna che viene attaccata da un parassita alieno, il quale però non riesce a prendere il controllo del suo cervello. Questo porta alla formazione di un legame insolito tra i due, che li costringerà a convivere in modi imprevedibili. L’altro protagonista è Seol Kang–woo, un giovane determinato a ritrovare sua sorella scomparsa, impegnandosi in una caccia serrata ai parassiti alieni che minacciano l’umanità. A supporto di questa missione è stata istituita una task force speciale chiamata The Grey.

Il manga originale, da cui prende spunto la serie Netflix, è stato serializzato sulla rivista Afternoon della Kodansha dal 1990 al 1995. In Italia, è stato pubblicato dalla casa editrice Goen, diventando uno dei titoli più amati dai lettori di manga. La trama originale ruota attorno a un Giappone invaso da alieni parassiti. Seguendo le vicende di un giovane attaccato da uno di questi esseri, che non riesce a prendere il completo controllo del suo corpo. In questo modo si crea una convivenza forzata tra l’essere umano e il parassita alieno.

Prima di questa serie televisiva live-action di Netflix, Kiseiju ha già conosciuto una trasposizione animata nel 2014, riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico. La nuova serie Parasyte: The Grey promette di portare questa intrigante storia a un pubblico ancora più vasto, grazie alla sua distribuzione su Netflix. Ad ogni modo, il rilascio del trailer ha entusiasmato gli appassionati del genere che non vedono l’ora di immergersi in questo nuovo adattamento.