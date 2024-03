Questi titoli su Netflix scompariranno l'1 APRILE

Il mese di marzo è appena cominciato e sono arrivati titoli entusiasmanti su Netflix ma molti stanno per togliere il disturbo. Come si è visto già durante i primi giorni del mese, film e serie TV già presenti sulla piattaforma da tempo sono stati dismessi ufficialmente.

In basso trovate la lista con tutti i titoli che scompariranno da Netflix durante i giorni seguenti, con tanto di data precisa.

Netflix: questi sono tutti i titoli che scadranno durante questo mese di marzo e non arriveranno ad aprile

Qui in basso potete leggere gli elenchi dei titoli in scadenza durante questo mese di marzo con la data rispettiva di fianco. In molti resteranno purtroppo delusi:

Film

Il re di Staten Island – 2 Marzo La Pretora – 2 Marzo Quando le donne si chiamavano madonne – 2 Marzo Tre tigri contro tre tigri – 2 Marzo Miles Davis: Birth of the Cool – 2 Marzo Tooties & The Fake – 4 Marzo Giovani e felici – 8 Marzo Il ricco, il povero e il maggiordomo – 8 Marzo The Silencing – Senza Voce – 8 Marzo The Tax Collector – Sangue chiama sangue – 8 Marzo Tonno spiaggiato – 9 Marzo Bombairiya – 11 Marzo Che vuoi che sia – 11 Marzo Piola – 11 Marzo Seberg – Nel mirino – 11 Marzo Un piccolo favore – 11 Marzo I delitti di Valhalla – 12 Marzo Commedia Romantica – 12 Marzo Commedia Romantica 2: addio al celibato – 12 Marzo Il mercato non si tocca – 12 Marzo Il miracolo – 12 Marzo Miracle in Cell No.7 – 12 Marzo Sen Benim HerSeyimsin – 12 Marzo Mission: Impossible – Fallout – 13 Marzo Shooter – 13 Marzo Burn out – 14 Marzo Crawl – Intrappolati – 14 Marzo Il corriere – The Mule – 14 Marzo Non essere cattivo – 14 Marzo Robin Hood principe dei ladri – 14 Marzo Sansone – 14 Marzo Roberto Saviano: uno scrittore sotto scorta – 14 Marzo Clifford – Il grande cane rosso – 15 Marzo Monday – 15 Marzo Mr. Peabody e Sherman: La Serie – 15 Marzo Una femmina – 16 Marzo Superlòpez – 23 Marzo La ragazza nella nebbia – 25 Marzo Mai raramente a volte sempre – 25 Marzo

Serie TV