Nell’aprile del 2009, in occasione del ventesimo anniversario della prima messa in onda di Dragon Ball Z in Giappone, la Toei Animation si è lanciata in un’opera monumentale. Lo studio di animazione ha scelto di rilanciare l’anime sotto forma di Dragon Ball Kai.

Di fatto, Dragon Ball Kai è una versione rimasterizzata in HD dell’anime originale ma non solo. Sono state apportate alcune modifiche sostanziali alle varie puntate, per rendere la storia più simile a quella raccontata da Akira Toriyama nel manga.

La scelta di aggiungere il suffiso “Kai” al nome dell’anime non è casuale. Infatti, in giapponese la parola indica un qualcosa che è stato revisionato o modificato. Quindi, si tratta del nome perfetto per nuova versione di Dragon Ball Z più moderna.

La Toei Animation ha creato Dragon Ball Kai per dare nuovo lustro al genio di Akira Toriyama e a Dragon Ball Z

Tra le modifiche principali apportate c’è l‘eliminazione delle puntate cosiddette “filler”. Si tratta di episodi inseriti appositamente per allungare la storia senza un vero sviluppo della trama. Questi filler erano sfruttati dalla Toei Animation per rallentare la narrazione e date tempo al mangaka di procedere con la trama principale del manga per poi adattarla sotto forma di anime.

Tra le altre novità c’è anche una revisione completa delle puntate attraverso tagli strategici e un nuovo montaggio. La Toei Animation ha voluto rendere omaggio allo spirito originale del manga, caratterizzato da sviluppi più rapidi e scontri più dinamici. Per questo motivo, molti dialoghi sono stati ridotti e gli scontri accorciati per rendere l’azione il vero fulcro di Dragon Ball Kai.

Inizialmente, gli sviluppatori avevano annunciato che Dragon Ball Kai non avrebbe superato la durata di 100 episodi. Tuttavia, considerando la lunghezza di Dragon Ball Z, gli appassionati si sono resi conto molto presto che l’intero anime non sarebbe stato del tutto riadattato.

Infatti, la messa in onda di Dragon Ball Kai è iniziata nel 2009 e si è conclusa nel 2011 con la saga di Majin Bu. La serie è ripresa nel 2014 e per arrivare a conclusione dell’anime con l’episodio 159, gli utenti hanno dovuto aspettare il 2015.