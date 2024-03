Il prossimo volante “Hypersquare” di Peugeot si sta dirigendo verso la fase di produzione, programmata per il 2026. I consumatori hanno accolto con entusiasmo questo rivoluzionario cambio di design e tecnologia degli interni delle auto, come indicato da una serie di ricerche di mercato condotte dal marchio francese. L’Hypersquare, di forma rettangolare, è stato presentato per la prima volta sulla concept car Inception nel 2023, rappresentando un’evoluzione del concetto i-Cockpit introdotto una decade fa.

L’Hypersquare e l’integrazione Steer-by-Wire

La sua implementazione coinciderà con l’adozione della tecnologia steer-by-wire, un passo avanti significativo che sarà introdotto nel 2026, allineandosi con il piano di sostituzione dei modelli Peugeot del segmento B, tra cui la 208 e la 2008. La CEO di Peugeot, Linda Jackson, ha confermato l’intenzione del marchio di introdurre questa nuova tecnologia e ha rivelato ulteriori piani per il lancio di un SUV del segmento B, denominato 1008, basato sulla piattaforma eCMP2 condivisa con Fiat 600e e Jeep Avenger.

L’Hypersquare rappresenta una rivoluzione nel controllo dello sterzo, passando dal tradizionale volante rotondo a un’interfaccia più tecnologica, ispirata al mondo dei videogiochi. Questo avanzamento è stato soggetto a test su veicoli di prova e ha ricevuto riscontri positivi da clienti di diverse regioni europee. L’adozione del sistema Hypersquare consentirà una migliore ottimizzazione dello spazio interno dell’auto, un aspetto che ha suscitato un notevole interesse durante i test.

L’Hypersquare sarà integrato con lo schermo di infotainment curvo panoramico di Peugeot, un display da 21 pollici posizionato sulla parte superiore del cruscotto. I pulsanti di scelta rapida e i Toggle personalizzabili continueranno a essere una parte fondamentale degli interni dei futuri veicoli Peugeot. La CEO, Linda Jackson, ha sottolineato l’importanza attribuita da Peugeot al miglioramento degli interni, evidenziando che la qualità degli interni è un fattore cruciale per i clienti, considerato il crescente tempo trascorso all’interno delle auto.

Ottimizzazione dello spazio e eleganza tecnologica

La prossima fase di innovazione nel design e nella tecnologia degli interni delle auto Peugeot rappresenta una risposta alle esigenze e alle preferenze dei consumatori moderni. Con l’introduzione dell’Hypersquare e il costante impegno per migliorare la qualità degli interni, Peugeot continua a ridefinire l’esperienza di guida, tenendo conto delle crescenti aspettative del pubblico automobilistico.