Il percorso di crescita seguito da Goku, Vegeta, Piccolo e tutti gli altri personaggi di Dragon Ball Z ha spinto la Toei Animation di non concludere definitivamente l’anime. Sebbene la storia raccontata nel manga creato da Akira Toriyama si esaurisca definitivamente con gli eventi narrati nella precedente serie animata, la Toei Animation ha realizzato una nuova storia originale chiamata Dragon Ball GT.

Le vicende di questo nuovo anime sono strettamente legate alle Sfere del Drago. Infatti, a causa di un desiderio sbagliato, la Terra esploderà presto e sarà necessario recuperare tutte e sette le sfere che, questa volta, sono sparse in tutto l’universo. Un ulteriore effetto collaterale del desiderio errato ha portato Goku a tornare bambino.

Per poter tornare alla sua forma normale, Goku al fianco di Trunks e Pan partono alla ricerca delle sfere magiche. Tuttavia, una nuova minaccia è in agguato e si tratta di Baby. Questo alieno è in grado di impossessarsi del corpo delle sue vittime e l’essere ha scelto proprio il corpo di Vegeta. Al fine di poter sconfiggere questa minaccia, Goku dovrà diventare un Super Saiyan 4, riuscendo ad avere la meglio su Baby per salvare Vegeta.

Dragon Ball GT è un esperimento da parte della Toei Animation, racconta una storia inedita e non legata all’anime di Akira Toriyama

Tuttavia, Baby era solo l’inizio e i creatori di questo essere hanno in serbo ulteriori sfide per Goku e la sua squadra. Infatti, aprendo uno squarcio tra il mondo degli inferi e il mondo dei vivi, riescono a creare il temibile cyborg Super C-17.

In seguito all’apertura del passaggio, tutti i vecchi nemici visti in Dragon Ball tornano in vita e danno vita a nuove sfide. A salvare la Terra, ancora una volta, sarà Goku che sconfiggerà Super C-17.

La ricerca delle Sfere del Drago può proseguire e il team riesce a raccoglierle tutte ma, al momento di esprimere il desiderio arriva una amara scoperta. Le Sfere si sono esaurite a causa dei numerosi desideri richiesti ed è emerso il loro lato negativo sotto forma di sette draghi malvagi.

Goku, Pan e Trunks dovranno sfidarli tutti in duello per ottenere nuovamente le Sfere e provare a ripristinare la loro forza magica. Tuttavia, i Draghi si rivelano nemici formidabili e Li Shenron, l’ultimo nemico da sfidare, è il più potente di tutti. Solo la fusione tra Goku e Vegeta può generare un combattente talmente potente per sconfiggere il Drago. Ecco quindi prendere vita Gogeta Super Saiyan 4 che riuscirà nell’impresa ma a caro prezzo. Infatti, Goku sacrificherà se stesso per permettere al drago Shenron di apparire e allontanarsi insieme.