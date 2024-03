Come guardare la Cometa del Diavolo attraversare i nostri cieli

È iniziato il conto alla rovescia per un evento straordinario nei cieli italiani: l’apparizione della cometa 12P/Pons-Brooks. Scoperta nel lontano 1812 da Jean-Louis Pons e successivamente “riscoperta” nel 1883 da William Robert Brooks, questa cometa periodica del Sistema Solare è pronta a donare uno spettacolo indimenticabile.

Assistere al passaggio della cometa

Per godere appieno dello spettacolo celeste offerto dalla cometa 12P/Pons-Brooks, è consigliabile trovare un luogo buio, lontano dalle luci cittadine. Un binocolo o un telescopio di piccole dimensioni possono essere utili per catturare i dettagli della sua coda luminosa. Inoltre, è possibile seguire il suo passaggio anche online, grazie ai collegamenti proposti dal sito Virtual Telescope.

In attesa di questo evento celeste straordinario, preparatevi a vivere un’esperienza unica e suggestiva. Segnate le date, preparate i vostri strumenti di osservazione e lasciatevi incantare dallo spettacolo del cielo che la natura ci offre:

12 marzo : la cometa passerà a nord di Delta Andromedae ;

: la cometa passerà a nord di ; 13-14 marzo : lascerà la costellazione di Andromeda per entrare nella magica atmosfera dei Pesci ;

: lascerà la costellazione di per entrare nella magica atmosfera dei ; 22 marzo : si avvicinerà alla Galassia del Mulino a Vento , regalando una visione suggestiva agli appassionati di fotografia;

: si avvicinerà alla , regalando una visione suggestiva agli appassionati di fotografia; 26-27 marzo : si sposterà dalla costellazione dei Pesci a quella dell’ Ariete ;

: si sposterà dalla costellazione dei a quella dell’ ; 31 marzo: sarà molto vicina a Hamal, la stella più luminosa dell’Ariete.

La sua leggenda e le apparizioni in passato

La storia di questa cometa è avvincente quanto il suo passaggio nei nostri cieli. Risalente al XIX secolo, quando fu per la prima volta individuata, ha continuato il suo viaggio attraverso lo spazio, portandola vicino al Sole ogni 71 anni. Ciò che la rende ancora più affascinante è la sua natura criovulcanica: a tratti erutta ghiaccio e gas, regalandoci spettacoli luminosi e suggestivi. Al momento, la cometa è già visibile con un binocolo, ma nei prossimi giorni diventerà sempre più luminosa, rendendola perfino osservabile a occhio nudo. Il suo percorso attraverserà diverse costellazioni, regalandoci spettacoli unici lungo il cammino.

La cometa 12P/Pons-Brooks è talvolta soprannominata la “Cometa del Diavolo“, non a causa di presagi apocalittici, ma per via di un evento curioso accaduto nel 2023. Un’eruzione improvvisa l’ha resa cento volte più luminosa, alimentando leggende sulla sua forma che ricorda un ferro di cavallo o le corna del diavolo.