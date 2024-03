Con la recente build 14316 di Windows 10 Insider Preview, Microsoft ha apportato significative modifiche alla schermata di crash, comunemente nota come BSOD (Blue Screen Of Death), al fine di renderla più informativa, utile e comprensibile per gli utenti. La novità principale introdotta è l’inclusione di un codice QR, visibile nell’immagine di apertura, che rimanda al sito www.windows.com/stopcode, fornendo un nuovo strumento per diagnosticare i problemi di sistema. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza degli utenti fornendo un accesso rapido alle risorse di supporto.

Codice QR in azione

Il codice QR rappresenta un passo avanti nella direzione della diagnostica fai-da-te, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni di supporto senza dover decifrare il tradizionale “stop code” scritto in maiuscolo. Alcuni utenti potrebbero, tuttavia, sollevare dubbi sulla praticità del codice QR, specialmente considerando il fatto che i computer tendono a riavviarsi automaticamente dopo un crash. Questo potrebbe causare il rischio di non riuscire a recuperare le informazioni dallo smartphone prima che la schermata scompaia.

Mentre l’introduzione del codice QR rappresenta un miglioramento, alcuni esperti speculano che Microsoft potrebbe ulteriormente perfezionare questa funzionalità generando link più specifici e pratici per ciascun codice di errore. Questa potenziale evoluzione potrebbe fornire agli utenti una guida più dettagliata sulla risoluzione dei problemi e semplificare ulteriormente il processo di ottenere assistenza tecnica.

Il problema della visibilità, causato dal riavvio automatico del computer, è un’area che Microsoft potrebbe dover affrontare. Gli utenti potrebbero riscontrare difficoltà nel recuperare il proprio smartphone in tempo prima che la schermata di crash scompaia, riducendo l’efficacia del codice QR in situazioni di riavvio automatico.

Il futuro della diagnostica informatica

Sebbene l’introduzione del codice QR rappresenti un progresso positivo nella resa delle schermate di crash più accessibili e informative, potrebbe essere necessario considerare ulteriori miglioramenti per garantire un’esperienza ottimale agli utenti, specialmente in contesti in cui il tempo è essenziale.