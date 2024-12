WhatsApp ha finalmente risolto il problema che permetteva di salvare i messaggi effimeri, nati per scomparire dopo una sola visualizzazione. Questa funzione, chiamata “view Once”, è stata introdotta nel 2021 per tutelare la privacy degli utenti. Essa infatti garantisce che le immagini, i video e i messaggi spariscano subito dopo la loro apertura. Ma sembra che tale opzione non abbia funzionato sempre bene. Infatti, già da Agosto 2024 è stato segnalato un bug che permetteva agli utenti della versione desktop di aggirare questa caratteristica, salvando i messaggi effimeri. Il ricercatore di Zengo, che ha individuato la vulnerabilità, ha evidenziato come la falla mettesse a rischio la riservatezza di milioni di persone. Dunque mentre su Android e iOS tale funzionalità veniva eseguita correttamente, sulle versioni web e desktop non era proprio così.

WhatsApp: la privacy sotto i riflettori, primi dubbi sui metadati

Considerata la situazione, WhatsApp ha provato a risolvere il problema con un aggiornamento parziale a settembre, seguito da un fix lato server. Ora, nelle versioni web e desktop, i messaggi effimeri mostrano solo un avviso per visualizzarli tramite lo smartphone, evitando il salvataggio non autorizzato. Il problema però persiste con app WhatsApp modificate, che possono ancora aggirare le protezioni e alcune limitazioni.

Malgrado la soluzione adottata da WhatsApp, restano però delle perplessità sull’effettiva sicurezza garantita. Esperti del settore infatti segnalano che l’aggiornamento potrebbe aumentare i metadati non crittografati. Un elemento che rappresenta un rischio per la privacy degli utenti. La società ha ribadito il proprio impegno attraverso il portavoce Zade Alsawah. Il quale ha sottolineato l’importanza di mantenere aggiornate le applicazioni per beneficiare delle ultime protezioni.

La correzione ha ricevuto riscontri positivi dalla maggior parte degli utenti, ma non tutti si sono dichiarati soddisfatti. Alcuni infatti ritengono che l’azienda dovrebbe rafforzare ulteriormente la crittografia per eliminare ogni tipo di vulnerabilità. Questa vicenda riaccende così il dibattito sulla sicurezza delle app di messaggistica. Evidenziando quanto sia difficile garantire un’assoluta protezione dei dati nel mondo digitale di oggi.