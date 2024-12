Sky Wifi torna protagonista con un’offerta natalizia pensata per i clienti SkyTV. Fino al 19 dicembre, infatti, chi attiva una delle offerte fibra disponibili può ricevere un buono Amazon dal valore di 50€. L’iniziativa, chiamata Sky-Wifi Dicembre 24, è riservata agli abbonati al piano TV, con l’esclusione di chi utilizza il servizio NOW. La promo prevede connessione illimitata in tecnologia FTTC (Super Internet) o FTTH (Fibra100%), modem Wi-Fi 6 incluso e chiamate a consumo. Il costo è di 25,90€ al mese per il primo anno che diventa 29,90€ a partire dal secondo.

Sky: una promozione conveniente per una connessione di qualità

L’attivazione è gratuita, mentre il costo standard è di 49€. In più, per chi lo desidera, si possono aggiungere le chiamate illimitate con una tariffa mensile che resta a 25,90€ per i primi 12 mesi, ma sale a 34,90€ successivamente. Per ottenere il buono Amazon, l’attivazione può essere effettuata tranquillamente online dal sito ufficiale Sky Wifi, tramite operatore o nell’area personale SkyTV. Dopo 60 giorni, tempo necessario per superare il diritto di recesso, il cliente riceverà un’email con le istruzioni per riscattare il buono. Sarà sufficiente accedere al link fornito, inserire il proprio codice fiscale e il codice-cliente per completare la procedura.

L’offerta di SkyWifi si distingue nel mondo delle promozioni per la fibra. Infatti essa non solo propone un servizio di connessione veloce e stabile, ma aggiunge un vantaggio concreto con il buono Amazon. Questo incentivo rappresenta un’occasione interessante, soprattutto in un periodo di spese come quello natalizio. La semplicità dell’attivazione, insieme alla possibilità di personalizzare il piano con opzioni come le chiamate illimitate, rende questa soluzione ancora più appetibile.

I dettagli dell’offerta sono consultabili sul sito ufficiale dell’ azienda, dove è possibile anche verificare la copertura della fibra nella propria zona. Questa promo sottolinea così l’attenzione di Sky nel combinare la qualità dei servizi con iniziative vantaggiose per i clienti. Con una connessione di alta qualità e un regalo utile come il buono Amazon, la società punta a rendere le feste ancora più connesse e convenienti.