Il Samsung Galaxy Z Fold6 SE è stato premiato fin da subito: Il nuovo smartphone pieghevole dà un gradito tocco al Fold6, introducendo una fotocamera completamente rinnovata e un design molto sottile. Inoltre risulta essere il pieghevole più sottile realizzato da Samsung. Un progetto vincente ed è stato disponibile in pochi mercati selezionati. Il Fold6 SE ha registrato un sold out in pochissimi minuti, precisamente 10.

Grande successo fin da subito

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è, come detto, uno smartphone pieghevole, ma non si può certo dire che fosse un’innovazione significativa rispetto alla generazione precedente. Sul fronte del design le novità erano minime, se non virtualmente nulle per il consumatore medio. E il fascino dell’inedita Special Edition, purtroppo non disponibile a livello globale, si basa innanzitutto su questo: lo spessore è di soli 10,6mm, circa 1,5mm in meno del Fold6. Samsung ha annunciato che il lancio nel mercato coreano è andato benissimo e, a conferma di questo incredibile exploit, il produttore ha terminato le prime scorte messe a disposizione molto repentinamente. Tutto esaurito in appena 10 minuti.

Ecco le caratteristiche

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition è disponibile solo in Corea del Sud ad un prezzo di circa 1.900 euro e successivamente uscirà anche in Cina. Questa edizione speciale offre un’esperienza elegante e leggera, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Disponibile nella colorazione Black Shadow, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici, entrambi a 120 Hz. Lo spessore, inoltre, è di soli 10,6 mm e il peso di 236 grammi, rendendolo più sottile e leggero rispetto al suo predecessore. La fotocamera principale ha un sensore da 200 MP con stabilizzazione ottica, affiancata da un’ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Il dispositivo, infine, integra un processore Snapdragon 8 Gen 3, supporta il 5G, Wi-Fi 7 e include una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida cablata e wireless. Per il momento, però, non ci sono informazioni su un rilascio in Italia o fuori dai due mercati annunciati ad oggi.