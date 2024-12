La Nissan Leaf è senza alcun dubbio un modello che nell’ultimo periodo è stata protagonista del mercato delle auto elettriche. Come sappiamo, i costruttori sono sempre al lavoro sulla progettazione e realizzazione di nuove tecnologie e, di conseguenza, anche di modelli più prestazionali. Proprio per questo motivo, il costruttore automobilistico giapponese ha deciso di iniziare a lavorare ad una nuova versione della sua Leaf.

Una decisione che non è una novità dato che la casa automobilistica Nissan ha iniziato a lavorarci ormai da un po’ di tempo e, secondo quanto dichiarato, la produzione avverrà nello stabilimento di Sunderland nel Regno Unito. Grazie ad un muletto del nuovo modello elettrico intercettato in alcuni test veniamo a conoscenza di alcuni dettagli importanti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità.

Nissan Leaf: i dettagli del nuovo modello

Tanta l’attesa per l’erede della Leaf elettrica. Un modello che gli appassionati del brand automobilistico giapponese stanno ormai attendendo con entusiasmo. Quel che sappiamo è che la nuova Leaf sarà del tutto differente dal vecchio modello. Non a caso, le ipotesi sono che alla base troverà spazio la piattaforma CMF-EV, nota come Ampr Medium.

Le foto spia ci consentono di dare uno sguardo alla nuova vettura anche se appare ancora completamente camuffata da apposite pellicole che ne nascondono i dettagli. Nonostante ciò, il nuovo modello sembra richiamare le forme del Nissan Chill-Out. Le stesse foto spia diffuse ci consentono di capire chiaramente le dimensioni del cofano, piuttosto corto, e la presenza di uno spoiler. Le linee e le forme che possono essere identificate nonostante il muletto sia ancora camuffano fanno pensare ad un vero e proprio crossover.

Nessun dettaglio degli interni purtroppo risulta visibile tramite le foto spia diffuse. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per venire a conoscenza di tutte le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo modello Nissan.