Jaguar E-Pace PHEV è la nuova versione di uno dei SUV compatti più desiderati e richiesti dal pubblico, una vettura che si rinnova ed innova, con tanti piccoli accorgimenti che gli permettono di distinguersi dalla massa, riuscendo ad innalzare, ove possibile, il suo livello qualitativo. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design non presenta un vero e proprio stravolgimento rispetto al modello precedente, ma hanno fatto quei giusti cambiamenti che la rendono un SUV aggressivo, ma allo stesso tempo elegante. Nella parte anteriore troviamo una calandra molto grande, con una griglia che occupa buona parte del frontale, al cui centro si trova il logo Jaguar, ma soprattutto notiamo una altezza da terra abbastanza importante. I fari sono più stretti e allungati, sono Jaguard LED Technology, che funzionano tra l’altro molto bene.

Sul lato possiamo notare cerchi in lega da 19 pollici, gli pneumatici hanno una spalla importante (che riesce in parte ad attutire le asperità dell’asfalto/terreno), le pinze non sono maggiorate (ma funzionano ugualmente bene anche quando sotto sforzo). Qualche piccola chicca nel design la possiamo notare sul parabrezza, dove trovano posto il diseno di una mamma giaguaro con il suo piccolo, che viene riproposto anche nella luce sottoporta, proiettata ovvero dallo specchietto a terra.

Parlando di dimensioni, Jaguar E-Pace PHEV misura 4,39 x 1,98 metri di larghezza (con gli specchietti chiusi) e 1,64 metri di altezza, con un peso di 2173 kg (a vuoto) e passo di 2,6 metri. Il retro è molto elegante, pulio, con i tipici fanali Jaguar, caratterizzato da una linea molto più schiacciata, due estrattori puramente estetici, nonché tutta la sensoristica. Il bagagliaio è elettroattuato, nella nostra versione, con 490 litri di capacità, abbattendo i sedili si arriva ad oltre 1000 litri.

Interni e Infotainment

La qualità costruttiva, ma soprattutto dei pellami e dei tessuti utilizzati offre la sensazione di entrare in un salotto. Nei posti posteriori c’è sufficientemente spazio anche per persone alte più di 1,80 metri, il gradino è ridotto all’osso, nella plancia centrale possiamo trovare, oltre alle ventole di aerazione, anche la presa accendisigari.

Entrando nel posto di guida notiamo una portiera molto solida e massiccia, senza alcuno scricchiolio, con cucitura a contrasto ed inserti di colore alluminio, l’impianto audio è di Meridian (opzionale, ma incluso nella nostra versione), battitacco in metallo sempre con scritta Jaguar e pedaliere sportive in alluminio.

Al centro abbiamo un ampio display touchscreen da 11,9 pollici, che è lo stesso del Range Rover recensito recentemente, con uno dei sistemi di infotainment più belli ed eleganti. Appena sotto troviamo pulsanti touch, difficili da gestire e premere, con due rotelline per la regolazione del riscaldamento/climatizzazione (regolano anche il riscaldamento del sedile). Sempre centralmente è presente la ricarica wireless, i comandi per la gestione della batteria elettrica, il selettore delle modalità di guida ed il cambio automatico, a concludere il tutto un ampio pozzetto con due porte: USB-A e USB-C.

Il volante è bello grande, con i tasti touch che si illuminano per la regolazione di alcune impostazioni, tra cui gli aiuti alla guida ADASS di livello 2, alle sue spalle si trovano le palette per il cambio delle marce manualmente ed il cockpit, completamente digitale e personalizzabile.

Motore e Prestazioni

La Jaguar E-Pace PHEV è una plug-in hybrid da 1500 cc con motore a benzina accoppiato con un motore elettrico da 15,5 kWh. Il tutto si tramuta in 309 cavalli, ed una accelerazione 0-100km/h in 6,5 secondi (velocità massima di 216 km/h), che porta ad una coppia di 540Nm, non troppo elevata considerando le dimensioni ed il peso della vettura. Rappresenta comunque un giusto compromesso, un’auto scattante con tre modalità di guida (personalizzabili), e la possibilità di utilizzarla solamente in EV per circa 30-40km.

I consumi sono allineati con le aspettative, portano ad un autonomia di 480km, adatta sia alla città che all’offroad, grazie alla sua trazione integrale. Il comfort non manca, la postazione di guida è fra le migliori che abbiamo mai provato, con tanto spazio, la visuale è alta, riuscendo a dominare la strada, e gli schermi permettono di avere tutto sotto controllo. Un altro punto a favore sono le sospensioni, morbide ed in grado di attutire ogni tipo di colpo, proprio perché la guidabilità è fluida, semplice e bella, peccato si senta un pochino di rollio.

Conclusioni e Prezzo

1 su 9

In conclusione la Jaguar E-Pace PHEV ci è piaciuta davvero tantissimo, rientra di diritto tra le nostre 10 top auto che abbiamo mai provato, è un SUV compatto con spazi interni ben gestiti, la batteria elettrica offre uno spunto discreto (con modalità elettrica dalla autonomia sufficiente), le prestazioni sono allineate con le aspettative, il tutto condito con un’eleganza ed una cura dei dettagli che difficilmente altri riescono a portare in una vettura. Il prezzo di listino della nostra versione R_Dynamic SE P300 parte da 67’600 euro, a cui aggiungere tutti gli optional del caso.