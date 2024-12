Apple lancia iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 e watchOS 11.2: tutte le novità

Di attesa ce n’era tanta e finalmente è stata ricompensata: Apple ha lanciato i nuovi aggiornamenti per le sue piattaforme principali. Ecco dunque iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 e watchOS 11.2. Mentre iOS 18.2 introduce funzionalità innovative per iPhone, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia offrono miglioramenti specifici per iPad e Mac, arricchiti da nuove integrazioni di Apple Intelligence. Anche Apple Watch riceve importanti aggiornamenti con watchOS 11.2.

Novità di iPadOS 18.2

Con iPadOS 18.2, Apple amplia le funzionalità di Apple Intelligence sui tablet, introducendo strumenti per migliorare la produttività e la creatività. Tra le principali novità:

Image Wand in Note : consente di trasformare schizzi in immagini rifinite, utilizzando modelli generativi basati sul contesto della nota. È possibile scegliere stili come Animation, Illustration e Sketch per adattare il design alle esigenze personali;

: consente di trasformare schizzi in immagini rifinite, utilizzando modelli generativi basati sul contesto della nota. È possibile scegliere stili come Animation, Illustration e Sketch per adattare il design alle esigenze personali; Genmoji : offre la possibilità di creare emoji personalizzati, utilizzabili come sticker o reazioni nei messaggi;

: offre la possibilità di creare emoji personalizzati, utilizzabili come sticker o reazioni nei messaggi; Integrazione Siri-ChatGPT : Siri ora collabora con ChatGPT per rispondere a richieste complesse o generare contenuti, mantenendo la privacy dei dati grazie a tecnologie di calcolo su cloud privato;

: Siri ora collabora con ChatGPT per rispondere a richieste complesse o generare contenuti, mantenendo la privacy dei dati grazie a tecnologie di calcolo su cloud privato; Visual Intelligence: con questa risorsa c’è una nuova opportunità, ovvero quella di poter ottenere delle informazioni sull’ambiente che ci circonda. Si può partire dal conoscere meglio i monumenti, i luoghi di interesse e tutto con la fotocamera del proprio iPad.

Queste nuove funzionalità rafforzano l’ecosistema iPad, rendendolo uno strumento sempre più versatile per lavoro e intrattenimento.

Novità di macOS Sequoia 15.2

L’aggiornamento per macOS Sequoia 15.2 introduce migliorie dedicate sia alla produttività che alla sicurezza. Tra le più rilevanti:

Supporto per Private Cloud Compute : estende la capacità di elaborare richieste AI senza condividere dati con Apple, migliorando la privacy;

: estende la capacità di elaborare richieste AI senza condividere dati con Apple, migliorando la privacy; Apple Intelligence : ora integrata in app come Mail, dove l’organizzazione automatica delle email facilita la gestione delle comunicazioni quotidiane;

: ora integrata in app come Mail, dove l’organizzazione automatica delle email facilita la gestione delle comunicazioni quotidiane; Nuove funzionalità di Safari : immagini di sfondo personalizzabili per la pagina di apertura e priorità al protocollo HTTPS, per una navigazione più sicura;

: immagini di sfondo personalizzabili per la pagina di apertura e priorità al protocollo HTTPS, per una navigazione più sicura; Miglioramenti multimediali: foto e video spaziali possono essere visualizzati direttamente nelle pagine web, migliorando l’esperienza multimediale.

Con Sequoia 15.2, i Mac diventano ancora più potenti e sicuri, confermando la loro posizione di spicco nel mondo della produttività digitale.

Novità di watchOS 11.2

Apple Watch riceve nuove funzionalità con watchOS 11.2, concentrandosi sull’integrazione con iPhone e sull’utilità in contesti specifici. Tra le novità più interessanti:

Pausa video da Camera Remote : l’app Camera Remote ora permette di mettere in pausa una registrazione video su iPhone direttamente da Apple Watch, rendendo più fluide le riprese;

: l’app Camera Remote ora permette di mettere in pausa una registrazione video su iPhone direttamente da Apple Watch, rendendo più fluide le riprese; App Maree : offre dettagli avanzati sulle condizioni delle maree e delle località costiere, con un focus particolare sulle regioni della Cina;

: offre dettagli avanzati sulle condizioni delle maree e delle località costiere, con un focus particolare sulle regioni della Cina; Miglioramenti generali: ottimizzazioni dell’interfaccia e delle performance, che migliorano ulteriormente l’usabilità del dispositivo.

Una panoramica sugli aggiornamenti

Con i nuovi update, Apple rafforza il suo impegno nell’offrire esperienze personalizzate e sicure. Gli aggiornamenti sono disponibili per il download tramite i classici canali di distribuzione, assicurando agli utenti strumenti sempre più avanzati per gestire le loro attività quotidiane.