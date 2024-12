L’informatica quantistica ha compiuto un salto straordinario grazie a Willow, il nuovo processore quantistico sviluppato da Google. Questo chip ha dimostrato una capacità di calcolo senza precedenti, risolvendo in soli cinque minuti un problema che il miglior supercomputer avrebbe impiegato 10 septilioni di anni a completare. L’annuncio, accompagnato da uno studio pubblicato su Nature, segna una pietra miliare nel progresso della tecnologia quantistica e apre prospettive rivoluzionarie.

Le incredibili capacità di calcolo di Willow

Willow si basa su 105 qubit, unità di informazione quantistica capaci di operare in stati multipli simultanei. Questa caratteristica rende i computer quantistici potenzialmente più potenti di quelli tradizionali, ma anche intrinsecamente più soggetti a errori. La gestione delle interferenze ambientali, che causa instabilità nei qubit, è stata una delle sfide principali per decenni. Per superare questo ostacolo, Google ha implementato un innovativo sistema di correzione degli errori, migliorando protocolli di calibrazione, apprendimento automatico e tecniche di fabbricazione. Il risultato è un sistema che opera “sotto la soglia degli errori”, riducendo esponenzialmente le anomalie con l’aumento dei qubit.

Il chip è stato testato con il Random Circuit Sample, lo standard per valutare le prestazioni dei processori quantistici, dimostrando una velocità di calcolo che ridefinisce i confini della tecnologia. Questo successo rappresenta una rivoluzione non solo per la velocità, ma per l’affidabilità dei sistemi quantistici, avvicinando l’obiettivo di un calcolo “utile e oltre il classico”. Google mira ora a sviluppare applicazioni pratiche, come l’addestramento avanzato di intelligenze artificiali, la progettazione di farmaci innovativi, batterie più efficienti e soluzioni per l’energia sostenibile.

Il panorama del quantum computing non è esclusivo di Google. La competizione globale è intensa, con realtà come la Cina che ha recentemente introdotto Tianyan-504, un processore superconduttore da 504 qubit. Tuttavia, il traguardo di Willow consolida Google come leader nella ricerca quantistica, dimostrando il potenziale di una tecnologia che potrebbe trasformare settori chiave della società e dell’economia. La frontiera quantistica non è più un’utopia, ma una realtà sempre più vicina.