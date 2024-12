La nuova offerta natalizia Speed 5G 150 Christmas Edition di 1Mobile si presenta come una soluzione conveniente e completa per chi cerca elevate prestazioni di rete a costi contenuti. Disponibile fino al 16 dicembre 2024, l’offerta garantisce 150 GB di traffico dati in 5G al costo di 5 euro per il primo mese e 6,99 euro per i successivi. La promozione è attivabile gratuitamente per i clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore. Per chi sceglie una nuova SIM, il costo di attivazione è di 5 euro.

Speed 5G 150 Christmas Edition di 1Mobile

Oltre al traffico dati, l’offerta include minuti illimitati per le chiamate verso numeri nazionali e 50 SMS, mantenendo un occhio di riguardo alle esigenze degli utenti più dinamici. La compatibilità con la rete Vodafone assicura una copertura capillare e prestazioni elevate, a patto che siano soddisfatti i requisiti minimi di utilizzo, pena il downgrade alla rete 4G. Per accedere ai dettagli sull’infrastruttura, i clienti possono consultare il sito ufficiale.

Il servizio è pensato per garantire massima flessibilità: gli utenti possono monitorare consumi, rinnovi e credito residuo attraverso l’app ufficiale o l’area personale del sito. Tuttavia, è importante considerare che i GB non utilizzati non sono cumulabili e che, in caso di superamento della soglia mensile, verrà applicato un costo aggiuntivo di 0,50 euro ogni 100 MB.

La promozione prevede anche alcune condizioni particolari. Chi effettua la portabilità in uscita entro 180 giorni dall’attivazione vedrà trattenuti dal credito i bonus già utilizzati. Inoltre, l’offerta può essere sospesa se il credito è insufficiente per due rinnovi consecutivi, ma potrà essere riattivata previa ricarica.

1Mobile specifica alcune limitazioni di compatibilità con dispositivi Blackberry e alcuni modelli Brondi e Wiko, precisando che queste restrizioni derivano da caratteristiche hardware o software. L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali disservizi causati da tali incompatibilità.

Infine, è possibile disattivare l’offerta o effettuare il passaggio da altre promozioni tramite app o area personale, garantendo così un’esperienza utente fluida e personalizzabile.