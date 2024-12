La serie Samsung Galaxy S25 si prepara a debuttare a breve. Infatti, l’azienda sudcoreana dimostra di avere per il prossimo anno grandi ambizioni. A tal proposito, secondo recenti indiscrezioni, Samsung ha fissato obiettivi di vendita piuttosto ambizioni, in quanto spinta dai risultati positivi ottenuti con i modelli lanciati questo stesso anno. Per il 2024, il colosso prevede una produzione complessiva di 229,4 milioni di smartphone. Anche se si tratta di una leggera riduzione rispetto alle stime precedenti, simili cifre rappresentano comunque un aumento rispetto al 2023. Dando così il via ad una strategia che punta a consolidare la leadership di mercato.

La fascia media spinge il mercato globale di Samsung

Per la serie Galaxy S25, sono in programma circa 37 milioni di unità, superando di 2 milioni il volume della generazione GalaxyS24. Ma non è solo la serie premium a catturare l’attenzione. Samsung infatti, conferma il suo impegno anche nei dispositivi pieghevoli. Per il 2024, l’azienda punta a produrre circa 7 milioni di smartphone pieghevoli, tra cui 3 milioni di GalaxyZ Flip7 e 2 milioni di Galaxy ZFold7. Questi numeri sottolineano il crescente interesse verso device altamente innovativi, nonostante restino ancora lontani dal successo della fascia media.

Oltre ai dispositivi di punta, è la serie Galaxy A a giocare un ruolo fondamentale nei piani di Samsung. Per il 2024, l’obiettivo infatti è quello di produrre ben 120 milioni di modelli appartenenti a questa gamma, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato dei dispositivi più accessibili. Tra le versioni più attese figurano il GalaxyA16 con una produzione stimata di 50 milioni di unità. A cui poi segue il Galaxy A06 con 23 milioni e dal GalaxyA56 con 16 milioni.

Guardando al 2025, Samsung sembra quindi determinata a mantenere la sua leadership attraverso una produzione equilibrata tra dispositivi di fascia alta e prodotti per il grande pubblico. La strategia del colosso coreano punta su una diversificazione tecnologica e su una vasta tipologia di prodotti. Così da garantire un’offerta capace di rispondere a diverse esigenze di mercato. L’anno che si apre sarà dunque fondamentale per verificare se queste previsioni potranno trasformarsi in un successo concreto.