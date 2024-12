TecnoAwards 2024: i migliori prodotti tech e auto del 2024

Il 2024 sta per terminare, e come ogni anno è arrivato il momento di tirare le somme, la redazione di TecnoAndroid ha assegnato i premi ai servizi e alla tecnologia che hanno riscosso maggiore successo nel corso del 2024. Dopo il grande successo dello scorso anno, vi presentiamo i TecnoAwards 2024. Al solito si sono susseguite due fasi: prima è stato effettuato un sondaggio a risposta multipla, dal quale sono emersi due vincitori per categoria, per poi restringere il campo a due finalisti tra cui scegliere in un secondo momento. Ecco i risultati del 2024.

Miglior Action Cam

La miglior compagna di viaggio per i vostri video, e non solo, DJI Osmo Pocket 3 gode di alcuni punti di forza indiscutibili: versatilità di utilizzo, adattiblità ad ogni situazione, e soprattutto dimensioni veramente ridottissime. Il tutto con un prezzo alla portata di ogni singolo utente.

Miglior Robot Aspirapolvere

Narwal Freo X Ultra è il miglior robot aspirapolvere del 2024, la soluzione più completa, adatta proprio ad ogni situazione, che riesce ad incantare con un design moderno ed elegante, ma soprattutto una molteplicità di funzioni, e tecnologia, davvero uniche.

Best-Buy robot aspirapolvere

Siete alla ricerca del giusto compromesso tra prestazioni e prezzo? allora Dreame L10s Ultra Gen 2 fa sicuramente al caso vostro, un prodotto completo, che permette di raggiungere prestazioni elevate, ma allo stesso tempo che non richiede il versamento di un contributo troppo elevato.

Miglior brand automobilistico e brand più innovativo

Il miglior brand del 2024, per quanto riguarda il settore automobilistico, è senza dubbio Renault, sia per l’affidabilità delle proprie vetture, che proprio per la qualità dei mezzi lanciati sul mercato. Parlando di innovazione, invece, la palma d’oro va a Volvo, azienda capace di lanciare soluzioni a cui davvero nessuno sembra essere stato in grado di pensare.

Auto best-buy

Hyundai i10 N Line è una vettura dall’anima estremamente sportiva, che mantiene però le dimensioni ed il design del suo essere cittadina, con qualche accenno alla sua aggressività. Un mezzo davvero eccellente.

Miglior Supercar

Dal momento in cui parliamo di supercar, molti di noi pensano solo ad un brand: Ferrari. La vettura che abbiamo voluto premiare nel 2024 è appunto la Ferrari 12 Cilindri, un mostro sacro del settore automobilistico, destinata a far sentire la propria voce nel mondo.

Migliori cuffie

Le Motorola Buds+ sono le migliori cuffie del 2024 per due motivi: riescono a garantire un audio di livello nettamente superiore, e soprattutto hanno un prezzo decisamente più basso del normale.

Miglior impianto domotico

La sicurezza in casa deve essere sempre al primo posto, tra i tanti brand che si occupano di soluzioni di questo tipo, spicca sicuramente Yale, con il suo sistema di allarme perfetto per la protezione della vostra casa.

Miglior drone

DJI Neo è il miglior drone del 2024, in quanto spariglia completaemente le carte in tavola, introducendo una nuova tipologia di drone: il selfie drone. Un prodotto rivoluzionario, economico ed unico nel suo genere.

Miglior e-bike

Le e-bike sono entrate completamente nella vita di tutti i giorni, abbiamo voluto premiare la Engwe L20 Boost, una e-bike che nasconde un “pulsante magico”, ma che risulta essere la perfetta compagna delle giornate sia lavorative che di svago.

Miglior modem

Il miglior modem del 2024 è senza dubbio AVM Fritz!Box 5690 Pro, soluzione davvero unica, con supporto alla fibra FTTH (GPO e AON), WiFi 7 di ultima generazione, immensa banda da gestire, design moderno e minimale, tutto a meno di 400 euro.

Miglior monopattino

Il NAVEE S40 è un monopattino il cui design sembra essere ispirato al Cybertruck di Tesla, ammortizzato, tubeless, dalla più che discreta autonomia, e dal prezzo di vendita complessivamente abbordabile.

Miglior PC

Lenovo Yoga Pro 9i non è un notebook, ma è IL notebook, un prodotto con display da 16 pollici, completamente touchscreen, caratterizzato più che altro da una scheda tecnica davvero da capogiro.

PC best-buy

Se volete “risparmiare” sull’acquisto di un notebook, senza comunque rinunciare alle prestazioni, ecco allora che consigliamo di fare affidamento sull’Asus Zenbook S14, la più valida alternativa nella fascia medio-alta.

Miglior proiettore

Con Dangbei Mars Pro 2 vi portate letteralmente il cinema a casa, è un proiettore relativamente economico, ma che non lesina assolutamente sulle prestazioni, con risultati sorprendenti e la possibilità di sfruttare le più classiche applicazioni di streaming.

Miglior brand smartphone

Oppo l’abbiamo voluta premiare come miglior brand di smartphone, per la sua capacità di mettere sul mercato nel corso dei mesi sempre più smartphone perfettamente a fuoco con la richiesta degli utenti, innovativi e dal buon rapporto qualità/prezzo.

Miglior smartphone

Google Pixel 9 Pro è senza dubbio il miglior smartphone del 2024, un dispositivo che riesce a bilanciare tutte le richieste degli utenti, portando un display di alta qualità, prestazioni al top, ottimo comparto fotografico ed un design iconico.

Smartphone Best-buy

In un mercato sempre più ricco di varianti differenti tra loro, la versione base di iPhone 16 è la più bilanciata, ed oggi generalmente più “economica” tra quelle in circolazione. Non arrovellatevi su varianti più costose, questa ha già tutto il necessario per farvi felici.

Miglior smartwatch

Huawei Watch GT 5 è lo smartwatch del momento, un dispositivo che accoglie al proprio interno tutto lo studio dell’azienda orientale, mettendo a disposizione funzionalità di alto livello, estetica elegante e discreta, con piena compatibilità con ogni sistema operativo in commercio.

Miglior tablet

State cercando un tablet di alta qualità, senza badare troppo al prezzo? Samsung Galaxy Tab S9 è la soluzione perfetta per ogni tipologia di utilizzo, che sia svago, studio o lavoro, può fare sicuramente al caso vostro, approfittando di un display di altissima qualità.

Miglior sistema di videosorveglianza

La videosorveglianza non deve assolutamente mancare all’interno e all’esterno di ogni abitazione, con i prodotti Reolink potrete dormire in una botte di ferro, perché sono funzionali, performanti e dal prezzo complessivamente allineato con le aspettative.

Miglior sistema antifurto

Oltre alla videosorveglianza, è bene anche avere in casa un buon antifurto, in questo caso è necessario affidarsi direttamente ad un’esperta del settore come Ajax, capace di lanciare un set di prodotti davvero completo.

Miglior webcam

Osbot Tiny 2 è la webcam che non deve assolutamente mancare sulla vostra scrivania, un prodotto versatile, dalla buonissima risoluzione, che garantisce prestazioni di livello superiore alla media, grazie anche all’IA, al giusto prezzo.

Webcam best-buy

Se volete risparmiare un pochino, mantenendo però inalterata la qualità generale, allora potete fare affidamento sulla Osbot Meet 2, una webcam removibile che può raggiungere addirittura la risoluzione di ripresa in 4K.