Sono sempre di più i modelli che i costruttori del settore delle quattro ruote portare sui vari mercati, europei e non. Inutile sottolineare ancora una volta che l’obiettivo è quello di stare al passo con i tempi rispondendo alle esigenze di utenti che sono sempre alla ricerca di prestazioni eccellenti e design ricercato. Tra le case automobilistiche che stanno lavorando a nuovi modelli, c’è proprio la cinese BYD.

Un attento e duro lavoro quello portato avanti ultimamente dalla casa automobilistica cinese per realizzare la sua nuova Sealion 07 DM che si prepara a fare il suo debutto ufficiale in Cina. Debutto che, secondo quanto diffuso, avverrà a inizio 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli riguardanti questo nuovo modello del marchio cinese.

BYD Sealion 07 DM: quasi tutto pronto per il debutto

Il costruttore cinese è ormai ben conosciuto poiché in grado di portare su strada modelli economici e buone prestazioni. Nel caso della nuova Sealion 07 DM parliamo di un veicolo che garantisce un’autonomia di 120 chilometri in modalità elettrica con una capacità di passare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi.

Dal punto di vista della meccanica, sulla Sealion 07 DM trova spazio un powertrain DM 5.0 con motore benzina turbo di 1,5 litri da 154 cavalli. Al powertrain, inoltre, possono essere abbinare due diverse configurazioni: un motore elettrico che, insieme al motore a benzina, offrirebbe 268 cavalli, oppure ad un doppio motore elettrico con potenza complessiva da 469 cavalli. Velocità massima a 200 km/h.

Non a caso, ci troviamo davanti ad un mezzo in grado di offrire anche un adeguato comfort grazie alle sue dimensioni generose. Il corpo, lungo 4,9 metri, è in grado di ospitare fino a cinque passeggeri. Per quanto riguarda la dotazione di serie, non mancano cerchi in lega da 20 pollici e maniglie a scomparsa.

Non resta che attendere il debutto globale visto che l’intenzione di BYD è quella di lanciare il suo nuovo modello anche in Europa.