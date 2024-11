Scopri RG406H, la console portatile di Anbernic con chip Unisoc T820, ideale per emulare console come PlayStation 2 e Nintendo Wii.

Anbernic ha annunciato il lancio di RG406H, una nuova console portatile basata su Android che punta a diventare un punto di riferimento nel settore dell’emulazione. Questo dispositivo combina un design compatto e un hardware ben bilanciato, rendendolo ideale per chi desidera giocare in mobilità, anche con titoli più impegnativi.

Alla base di Anbernic RG406H c’è il chip Unisoc T820, una piattaforma hardware già nota per l’ottimo rapporto tra prestazioni e consumi. Il processore, prodotto con tecnologia a 6 nm, è dotato di una CPU octa-core con una combinazione di core Cortex-A76 e Cortex-A55, supportati dalla GPU Arm Mali-G57 MP4. Questa configurazione consente di emulare console come PlayStation 2 e Nintendo Wii senza compromessi significativi, rendendo il dispositivo adatto anche a giochi Android moderni come Zenless Zone Zero.

Un elemento distintivo della console è lo schermo da 4:3 con risoluzione di 960 x 720, un formato pensato per rispettare l’estetica e l’esperienza visiva delle console classiche. Questa scelta non solo migliora l’immersione, ma riduce anche il carico di elaborazione necessario per muovere i pixel sullo schermo, ottimizzando così le prestazioni complessive. Il dispositivo offre anche la possibilità di trasmettere l’immagine a un televisore, trasformandosi in un pratico controller wireless.

Nel video di presentazione, Anbernic RG406H dimostra la sua capacità di gestire con fluidità una vasta gamma di giochi emulati, come The Legend of Zelda: Skyward Sword e Kirby’s Epic Yarn. Nonostante le specifiche tecniche non siano al livello delle console portatili più potenti, l’esperienza di gioco si presenta sorprendentemente stabile, confermando il focus sull’ottimizzazione.

Ancora non si conoscono i dettagli su prezzi e disponibilità, ma il costo dovrebbe rimanere competitivo, in linea con la tradizione di Anbernic, oscillando tra i 100 e i 200 dollari. Con RG406H, Anbernic punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo economico e versatile per il retrogaming e l’emulazione.