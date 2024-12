Anche l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire per queste festività natalizie. Da qualche giorno, infatti, l’operatore ha reso disponibile all’attivazione per i suoi nuovi clienti una nuova offerta di rete mobile estremamente interessante. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Lyca 5G Portin 599. Si tratta di un’offerta piuttosto conveniente ma non solo, dato che l’operatore ha pensato bene di proporre una super sorpresa. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Lyca 5G Portin 599, nuova promo per Natale con una super sorpresa

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di proporre qualcosa per le festività natalizie. Come già accennato in apertura, l’operatore ha infatti deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile estremamente interessante. L’offerta in questione si chiama Lyca 5G Portin 599. Come suggerisce il nome, quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dai suoi rivali.

Nello specifico, il bundle dell’offerta in questione arriva ad offrire ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili dagli utenti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa promo è di soli 5,99 euro al mese. Come già accennato, però, per queste festività natalizie l’operatore ha deciso di proporre anche una sorpresa. Dopo aver pagato il primo rinnovo, infatti, l’operatore offrirà gratuitamente agli utenti i successivi due rinnovi mensili dell’offerta. Con una spesa iniziale di soli 5,99 euro, quindi, gli utenti potranno utilizzare il bundle dell’offerta Lyca 5G Portin 599 per ben tre mesi. Ricordiamo che per il momento l’operatore non ha indicato nessuna data di scadenza per questa promozione.