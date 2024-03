La notizia della scomparsa di Akira Toriyama ha sconvolto il mondo. Tutti gli appassionati di anime e manga conoscono questo nome in quanto il mangaka è il creatore della saga di Dragon Ball.

Personaggi come Goku, Vegeta, il Genio delle Tartarughe di Mare, Piccolo e Gohan, ormai divenuti iconici nell’immaginario collettivo, non esisterebbero senza il suo contributo creativo. Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che Dragon Ball ha rappresentato un punto di svolta per più di una generazione e ha avvicinato tantissimi utenti al mondo della letteratura e dell’animazione giapponese.

Come mostrato dall’utente SLO su X/Twitter, i giocatori di Dragon Ball Xenoverse 2 hanno deciso di mostrare tutto il proprio rispetto ad Akira Toriyama. La community si è riunita online per incontrarsi in maniera virtuale e salutare per l’ultima volta il mangaka.

The Dragon Ball Xenoverse 2 community pays tribute and respects to Akira Toriyama. Thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/FZGPQNBm1I — SLO (@SLOplays) March 8, 2024

Impersonando uno dei propri personaggi preferiti, i giocatori si sono uniti in piccoli gruppo sollevando le braccia al cielo. Questa posizione non è casuale in quanto Goku ha spesso richiesto ai suoi compagni e agli abitanti della Terra di sollevare le braccia al cielo per donargli parte della loro energia vitale.

Grazie a questo semplice gesto, Goku è sempre riuscito a creare un’Onda Energetica talmente potente da sconfiggere ogni minaccia. L’ultimo saluto ad Akira Toriyama non poteva che tenersi con il gesto più iconico di tutto Dragon Ball. I giocatori hanno offerto parte della propria energia vitale per salutare un autore senza paragoni.

Le segnalazioni di incontri spontanei tra gli utenti di Dragon Ball Xenoverse 2 per sollevare le braccia al cielo si stanno moltiplicando. La community vuole salutare nel migliore modo possibile il creatore di questa saga iconica che ha rivoluzionato il mondo dei manga e degli anime.