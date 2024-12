È passato quasi un anno dal debutto ufficiale sul mercato del prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Poco, ovvero lo scorso Poco X6 Neo. A quanto pare, però, l’azienda sembra stia già preparando l’arrivo ufficiale sul mercato del suo successore. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco X7 Neo. Quest’ultimo, in particolare, sembra che sia stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Poco X7 Neo, emergono dal portale Geekbench i primi dettagli tecnici

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di fascia media del produttore tech Poco è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco X7 Neo e quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello Xiaomi 2409FPCC4I. Dal punto di vista dei punteggi, lo smartphone è riuscito a totalizzare 943 punti in single core e 2247 punti in multi core.

La cosa più interessante però emersa dal sito in questione riguarda ovviamente la scheda tecnica. Secondo quanto riportato sul portale Geekbench , il nuovo dispositivo dell’azienda sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 7025. Quest’ultimo è stato supportato su questo modello con 6 GB di memoria RAM. Tuttavia, immaginiamo che l’azienda abbia già intenzione di proporlo sul mercato con diversi tagli di memoria interna.

Dai benchmark appena pubblicati in rete, è poi emerso che il sistema operativo installato a bordo è ancora Android 14. Ricordiamo però che quello testato è ancora un prototipo. Di conseguenza, è molto probabile che al momento del debutto ufficiale ci sarà installata a bordo l’ultima release del software di Big G, ovvero Android 15. Per il momento, non abbiamo informazioni per quanto riguarda il design del prossimo Poco X7 Neo. Immaginiamo comunque che l’azienda ci stupisca ancora con un look distintivo e con delle colorazioni uniche.