L’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, uno dei piani più convenienti del mercato, sarà disponibile ancora per pochi giorni. Questa promozione è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da determinati operatori. Essa sostituisce la precedente Kena-4,99 Smart 100, conclusasi dopo le promo del Black Friday e del Cyber Monday.

Kena: dettagli sull’offerta e novità per i clienti

Tale soluzione prevede minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e 100GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99€ al mese. Non include il primo rinnovo gratuito, ma resta estremamente competitiva. L’attivazione e la SIM sono gratuite, e l’unico costo iniziale richiesto è una ricarica di 5€, sufficiente a coprire il primo mese. Ad ogni modo, per accedere alla promozione, i clienti devono provenire da specifici operatori. Come ad esempio Iliad, Fastweb e PosteMobile, mentre sono esclusi HoMobile e Very Mobile.

Oltre ai vantaggi economici, Kena 4,99 Flash 100 Online offre una serie di servizi utili. Grazie al recente supporto per lo SPID, è possibile attivare la SIM acquistata online senza dover ricorrere alla video identificazione tramite selfie. In più, il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo del piano per chi esaurisce Giga, minuti o SMS prima della scadenza mensile.

Nel contesto europeo, l’offerta include 5,5GB utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi. Una volta superato questo limite, fino al 31 dicembre 2024 si applica una tariffa di 0,184 centesimi per MB. La rete TIM, che supporta Kena, ha completato la dismissione del 3G nel 2022, garantendo così chiamate di alta qualità grazie al servizio VoLTE.

Tra i servizi inclusi, gratuiti per tutti i clienti, figurano anche la segreteria telefonica e gli SMS di reperibilità. Infine, fino al 15 gennaio 2025, è possibile partecipare all’iniziativa “Porta un Amico” per ricevere rimborsi fino a 50€ sul credito residuo. Semplicemente invitando nuovi utenti ad attivare un piano Kena. Detto ciò se siete interessati ad altre soluzioni vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.