OBSBOT Meet 2: la webcam 4K con AI nella nostra RECENSIONE

Negli ultimi anni, le esigenze di comunicazione video sono cambiate profondamente, e strumenti come le webcam hanno acquisito un ruolo centrale per lavoro, studio e socialità. La OBSBOT Meet 2 promette di unire qualità video eccellente e funzioni avanzate grazie all’intelligenza artificiale. Dopo giorni di utilizzo e test approfonditi, ecco la nostra esperienza diretta con questo dispositivo.

Design e costruzione: OBSBOT Meet 2 è piccola, elegante e funzionale

La prima impressione conta, e la OBSBOT Meet 2 non delude. Il merito della nostra ottima impressione parte proprio dal design del prodotto, il quale si presenta innanzitutto moderno e gradevole. La webcam può essere inserita in qualsiasi contesto, viste le sue dimensioni estremamente ridotte. Si parla infatti di misure di 45 x 36 x 22,2 mm, chiaramente escludendo il supporto. Per quanto concerne invece il peso totale, si tratta di soli 40,5 g. C’è capitato infatti di tenerla in tasca almeno un paio di volte e di dimenticarcene completamente.

Se si utilizza il supporto magnetico incluso, le misure salgono a 45 x 36 x 36,7 mm e il peso a 67,5 g, ma resta comunque tra le più leggere e maneggevoli del mercato.

Un plauso va anche ai materiali utilizzati da OBSBOT: la webcam infatti è dotata di una finitura opaca e di estrema robustezza, il tutto per un aspetto molto professionale. Il supporto magnetico permette di fissarla su monitor, laptop o altre superfici metalliche con una semplicità sorprendente. Un ulteriore tocco di praticità è dato dalla copertura per la privacy inclusa nella confezione, che offre maggiore sicurezza quando la webcam non è in uso.

Qualità video: risoluzione 4K e HDR in primo piano

Se parliamo di qualità video, la OBSBOT Meet 2 è difficile da battere, soprattutto alla luce del sensore principale. Si tratta di un CMOS da 1/2 pollice con un’apertura di ƒ/1.8. Con queste specifiche la webcam è in grado di realizzare dei filmati estremamente nitidi e con colori chiari e precisi. Abbiamo effettuato dei test sfruttando la modalità 4K a 30 fps, che garantisce una chiarezza di prim’ordine. L’abbiamo trovata infatti ideale per presentazioni e videoconferenze. Usando invece la modalità 1080p a 60 fps si può ottenere un’esperienza più fluida, particolarmente utile per chi registra contenuti in movimento.

Nel caso in cui non dovesse esserci la luce necessaria, non c’è problema: la resa è comunque ottima. Il merito in questo caso va attribuito certamente all’HDR integrato, che bilancia le aree chiare e scure dell’inquadratura. Durante i test, il campo visivo di 79,4° si è rivelato perfetto per inquadrare una o più persone senza creare distorsioni. Lo zoom digitale 4x permette di mettere a fuoco i dettagli, anche se ovviamente non può competere con uno zoom ottico.

La webcam offre inoltre una modalità ritratto, che sfuma lo sfondo in tempo reale per un effetto professionale, e una Modalità Bellezza, pensata per migliorare automaticamente l’aspetto del viso.

Intelligenza artificiale: quando la tecnologia semplifica la vita

Uno degli aspetti che distingue questa webcam è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Durante le nostre prove, la funzione di Auto Framing ha dimostrato un’efficienza sorprendente. Sia che ci muovessimo davanti alla webcam, sia che spostassimo il dispositivo, l’inquadratura si adattava automaticamente per mantenerci sempre al centro.

Abbiamo trovato molto utile questa funzionalità durante riunioni di gruppo e presentazioni, dove la necessità di regolare manualmente la webcam può diventare un fastidio. L’AI non solo migliora l’esperienza, ma aggiunge un tocco di professionalità in ogni situazione.

Audio chiaro grazie ai microfoni integrati

La qualità audio è altrettanto importante quanto quella video, e la OBSBOT Meet 2 si difende bene su questo fronte. Restare stupiti dal suono che questo prodotto è in grado di catturare è una consuetudine. La presenza di microfoni omnidirezionali permette infatti di avere una resa eccezionale anche se ci sono dei rumori di sottofondo. Ad influire particolarmente e ovviamente la tecnologia utile per la riduzione del rumore che filtra i suoni indesiderati, mentre il gain automatico assicura che la voce sia sempre ben udibile.

I nostri test hanno dato ottimi risultati in diverse condizioni. Abbiamo infatti provato la OBSBOT Meet 2 sia in stanze silenziose che negli spazi più rumorosi; il risultato è stato sempre soddisfacente. Anche senza un microfono esterno, la webcam riesce a garantire una comunicazione chiara.

Configurazione e utilizzo: pronta in pochi minuti

Dopo tutte queste prove si può certamente capire un aspetto in particolare: questa webcam è semplicissima da utilizzare. Innanzitutto la OBSBOT Meet 2 è plug-and-play siccome basta collegarla al computer tramite il cavo USB-C incluso ed è subito pronta. Non è necessario installare software, anche se per sfruttare al massimo le sue funzionalità consigliamo di scaricare l’app OBSBOT Center. L’app permette di regolare parametri come il bilanciamento del bianco, l’esposizione e la messa a fuoco, offrendo un controllo completo.

Test in diversi scenari

Abbiamo provato la OBSBOT Meet 2 in una varietà di situazioni per capire quanto fosse versatile:

Videoconferenze di lavoro: la webcam ha impressionato tutti i partecipanti con la qualità video superiore e il tracciamento AI. Anche in ambienti meno illuminati, il risultato è stato eccellente; Streaming su Zoom e Teams: la webcam è estremamente compatibile e c’è anche la possibilità di optare tra più risoluzioni, un vero e proprio vantaggio per chi lo utilizza anche per adattarsi alla banda che la connessione rende disponibile; Creazione di contenuti: non sarà mai un problema realizzare dei video promozionali o ad esempio dei tutorial. La nuova Meet 2 ha dimostrato di essere all’altezza, producendo immagini dettagliate e ben bilanciate.

Compatibilità e requisiti tecnici

Nessun problema di compatibilità poi per quanto riguarda i sistemi operativi. Si parte da Windows 10 e da macOS 11 fino ad arrivare alle versioni successive. È chiaro che per avere le migliori prestazioni bisogna avere un computer aggiornato e dunque un dispositivo che abbia almeno un processore Intel Core i5 di settima generazione e 8 GB di memoria RAM. Noi siamo il perfetto esempio avendo utilizzato la webcam più dispositivi.

Accessori e dotazione

Una volta aperto lo scatolo, la dotazione è ampia quanto basta. Nella scatola infatti ecco un adattatore USB-C a USB-A, un supporto magnetico, una copertura per la privacy, il cavo USB-C, e il manuale utente. Questa completezza è un valore aggiunto, soprattutto considerando il prezzo competitivo.

Considerazioni finali e prezzo: vale la pena acquistarla?

Dopo aver provato a fondo la OBSBOT Meet 2, possiamo affermare che si tratta di una delle webcam più interessanti del momento. La qualità video 4K, le funzioni avanzate di intelligenza artificiale e la facilità d’uso la rendono una scelta eccellente per professionisti e non.

Pro:

Video 4K di alta qualità

Funzioni AI avanzate come l’Auto Framing

Design compatto ed elegante

Audio chiaro grazie ai microfoni integrati

Configurazione semplice e veloce

Contro:

Lo zoom digitale è limitato rispetto alle opzioni ottiche

Alcune funzioni richiedono PC con specifiche elevate

Se sei alla ricerca di una webcam che combini innovazione, qualità e praticità, la OBSBOT Meet 2 è una scelta che difficilmente deluderà. Dopo giorni di test, possiamo dire con certezza che è un prodotto capace di migliorare davvero l’esperienza di comunicazione video. Il prezzo sul sito ufficiale è di 149€ con due anni di garanzia e in tre colorazioni differenti, ovvero grigio, bianco e verde.