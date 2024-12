OnePlus si prepara a lanciare la sua nuova serie Ace5 in Cina entro dicembre, con un debutto mondiale previsto per gennaio sotto il nome di OnePlus13R. Come da tradizione, la serie Ace viene rebrandizzata per i mercati internazionali.

Tuttavia, il passaggio da Ace3 ad Ace5 ha destato alcune curiosità, poiché il numero 4 è stato volutamente evitato. In Cina, infatti, il numero quattro è associato alla sfortuna, poiché la sua pronuncia ricorda la parola “morte”.

OnePlus 13R: specifiche tecniche, potenza senza eccessi

Il design del dispositivo, mostrato nelle prime immagini ufficiali, riflette una cura estetica impeccabile. I bordi del display sono estremamente sottili. Mentre le cornici arrotondate contribuiscono a creare un look elegante e moderno. La fotocamera frontale è incastonata in un foro centrale, una soluzione ormai tipica degli smartphone di ultima generazione. Sul lato destro del telefono si trovano i pulsanti di accensione e volume. Invece, il caratteristico alert slider di OnePlus è posizionato a sinistra, confermando la continuità con i modelli precedenti.

Dal punto di vista tecnico, il OnePlus13R promette prestazioni di alto livello pur evitando di entrare completamente tra gli smartphone di fascia alta. Il display, con risoluzione “1.5K”, utilizza tecnologia flat e integra un sensore ottico per le impronte digitali. Al suo interno, il processore Snapdragon 8 Gen 3 garantisce una potenza elevata, anche se è stato da poco superato dal modello8 Gen3 Elite. La batteria, di ben 6000mAh, supporta la ricarica ultra-rapida fino a 100W. Rendendo il dispositivo adatto a un uso intensivo.

Per quanto riguarda la fotografia, il comparto include una fotocamera principale da 50MP, un’ultrawide da 8MP e un sensore aggiuntivo da 2 MP. Queste specifiche posizionano il OnePlus 13R come uno smartphone pensato per chi desidera alte prestazioni, ma con un prezzo più contenuto rispetto ai top di serie.

In attesa del lancio ufficiale, le immagini già disponibili online offrono uno sguardo promettente su un dispositivo che sembra pronto a soddisfare sia l’estetica che la funzionalità.