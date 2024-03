Google Chrome, uno dei browser web più diffusi e apprezzati a livello globale, continua a mantenere il suo status di preferenza tra gli utenti, offrendo regolarmente aggiornamenti e nuove funzionalità. Recentemente, il team di sviluppo ha introdotto alcune novità interessanti nel canale Canary, dando un’anteprima di ciò che potrebbe presto essere disponibile per tutti gli utenti.

Chrome Canary, una nuova esperienza di navigazione Web

Una delle nuove caratteristiche in arrivo è l’opzione “Installa pagina come app“, individuata nell’ultima versione di Chrome Canary. Questa funzionalità permetterà agli utenti di trasformare qualsiasi sito web in una Progressive Web App (PWA). Le PWA sono applicazioni web progettate per offrire un’esperienza simile a un’applicazione tradizionale, eliminando gradualmente la necessità di app Chrome su diverse piattaforme.

L’opzione “Installa pagina come app” può essere trovata nel sotto-menù Salva e condividi. Facendo clic su questa opzione, il sito web selezionato si aprirà in una pagina dedicata, comportandosi come un’applicazione indipendente. Questo offre una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro di personalizzare l’accesso ai loro siti web preferiti come se fossero vere e proprie applicazioni.

È degno di nota il fatto che Google, secondo quanto dichiarato, sta lavorando per estendere questa funzionalità in modo che ogni sito web possa essere trasformato in una PWA. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella visione di Google di offrire un’esperienza web più integrata e personalizzata per gli utenti di Chrome.

Sperimenta le nuovefunzionalità in anteprima

Per coloro che desiderano sperimentare questa novità su Chrome Canary, è possibile attivarla attraverso alcuni flag specifici. I flag in questione sono:

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

Questa funzionalità è disponibile solo su Chrome Canary, che si trova alla versione Chrome 124. Nonostante ciò, non è chiaro quando verrà implementata nelle versioni Beta e stabili di Chrome. Resta solo da attendere ulteriori comunicazioni dal team di sviluppo per scoprire quando questa innovazione sarà resa accessibile a tutti gli utenti Chrome. In ogni caso, questa nuova funzionalità evidenzia l’impegno continuo di Google nel migliorare l’esperienza di navigazione e offrire nuove opzioni personalizzate attraverso il suo browser Chrome.