Nuova Offerta Iliad: un’opportunità unica per chi cerca un piano telefonico conveniente

Iliad, l’operatore telefonico in continua crescita nel panorama italiano, ha lanciato una nuova promozione. Una promo che potrebbe interessare molti utenti alla ricerca di un piano telefonico conveniente.

Con questa offerta, gli abbonati potranno godere di ben 150 GB di dati, oltre a minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 7,99€ al mese. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi utilizza intensamente lo smartphone per lavoro, studio o semplicemente per restare connessi con amici e familiari.

Oltre ai generosi 150 GB di dati, l’offerta di Iliad include una serie di benefici esclusivi che rendono l’esperienza ancora più vantaggiosa. Tra questi, troviamo:

La possibilità di utilizzare l’hotspot;

L’assenza di scatti alla risposta ;

; l’opzione ‘mi richiami’;

Il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica.

In più è possibile portare con sé il proprio numero senza doverlo cambiare, semplificando il passaggio da altri operatori a Iliad.

Per chi desidera una connessione ancora più veloce, è disponibile l’opzione di aggiungere il supporto al 5G con soli 2 euro in più al mese.

Iliad: copertura internazionale e scadenza dell’offerta

Un altro vantaggio di questa offerta Iliad è la copertura internazionale, con 9 GB disponibili per l’utilizzo nei paesi inclusi e minuti illimitati verso alcuni Paesi in tutto il mondo.

È importante però sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo limitato, con scadenza fissata per il 4 aprile alle 17:00.

Così, coloro che sono interessati a beneficiare di questa promozione dovranno affrettarsi per attivarla prima che sia troppo tardi.

Insomma, l’offerta di Iliad con 150 GB di dati e minuti/SMS illimitati a soli 7,99€ al mese rappresenta un’opportunità davvero vantaggiosa per chi cerca un piano telefonico conveniente e ricco di vantaggi. Con una serie di benefici esclusivi e la possibilità di utilizzare la connessione anche all’estero, questa promozione si presenta come un’opzione ideale per coloro che desiderano restare sempre connessi senza spendere una fortuna. Ma agite tempestivamente, visto che l’offerta scadrà il prossimo 4 aprile.