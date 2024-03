Google Pixel 8 è indubbiamente uno degli smartphone migliori in circolazione, per la sua splendida capacità di riuscire a mettere a disposizione dei singoli consumatori, tutto il meglio, ad un prezzo ridotto rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.

I suoi punti di forza sono tantissimi, si parte ovviamente dal design iconico, che a conti fatti contraddistingue un prodotto di questo tipo, poiché oltre allo chassis realizzato nel giusto mix tra metallo e vetro, integra questa banda metallica posteriore, con due sensori a fungere da occhi (in un certo senso almeno).

Google Pixel 8: offerta da non credere su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare Google Pixel 8, uno smartphone di qualità che viene scontato di molto rispetto al passato. Il suo prezzo consigliato odierno è di 799 euro, una cifra che a prima vista potrebbe apparire elevata, ma che allo stesso tempo è più che accessibile per il pubblico, se considerate che la promozione Amazon prevede un’offerta del 18%, il che la porta a soli 653,21 euro, per poi poter applicare in pagina un coupon di 50 euro, cosicché si spenderanno solamente 603,21 euro. Aprite il link direttamente qui.

Occasione davvero da non credere, la variante in promozione, come in parte vi abbiamo già accennato, prevede 128GB di memoria interna ed è completamente sbrandizzata. Tale peculiarità permette di avere aggiornamenti software decisamente più rapidi e tempestivi, infatti verranno rilasciati dal produttore e non dall’operatore telefonico.

Lo smartphone, oltre a questa piccola differenza, è esattamente identico a quello che potete trovare altrove, sia per il display da 6,2 pollici, bellissimo OLED con refresh rate a 120Hz, ma anche per il processore, il Google Tensor G3, il chip più potente di sempre realizzato da Google, e tantissime altre funzioni molto interessanti.