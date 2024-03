Negli ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate all’astronomia, trovando nel cielo notturno uno spettacolo affascinante e ricco di misteri. Purtroppo però, vivere in città può rappresentare un ostacolo significativo per chi desidera ammirare le stelle, a causa dell’inquinamento luminoso e dell’abbondanza di nuvole che spesso ne offuscano la vista. Ma c’è una soluzione: le applicazioni per dispositivi mobili che consentono di esplorare il cosmo direttamente dal palmo della mano.

Immaginate di poter sollevare lo sguardo al cielo stellato anche nelle notti più buie, di poter individuare costellazioni, pianeti e persino galassie lontane, tutto grazie ad uno smartphone. Questa è l’esperienza offerta da app come SkyView Lite e Stellarium – Mappa Stellare, strumenti che rendono l’astronomia accessibile a tutti.

Le app che ci permettono di osservare le stelle

SkyView Lite, disponibile sia per Android che per iOS, si presenta come un vero e proprio telescopio virtuale. Una volta scaricata e avviata, l’app utilizza la realtà aumentata per sovrapporre le informazioni astronomiche al panorama visibile attraverso la fotocamera del dispositivo in uso. Basta puntare il telefono al cielo per scoprire quali stelle e pianeti si trovano in quello specifico punto, ottenendo dettagli sulle loro caratteristiche e posizioni con un semplice tocco dello schermo. Con SkyView Lite, anche le notti nuvolose o illuminate dall’inquinamento luminoso non saranno più un ostacolo per gli appassionati di astronomia.

Stellarium – Mappa Stellare, disponibile anch’essa per Android e iOS, offre un approccio più tradizionale alla visualizzazione del cielo. Questa app, gratuita nella sua versione base ma arricchita da ulteriori funzioni nella versione Plus a pagamento, fornisce una mappa interattiva del cielo notturno, completa di costellazioni, pianeti e altri corpi celesti. Dopo aver autorizzato la geolocalizzazione, è possibile orientare il telefono verso il cielo e esplorare le meraviglie dell’universo con estrema precisione. Stellarium – Mappa Stellare offre anche la possibilità di accedere a un vasto catalogo di stelle, nebulose e galassie, offrendo così agli utenti un’esperienza ancora più approfondita e coinvolgente.

In e app per l’astronomia rappresentano una risorsa preziosa per gli appassionati di tutte le età, consentendo loro di esplorare il cosmo in modo interattivo e intuitivo.