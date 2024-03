Aumento tariffario Vodafone: clienti in pensiero per le spese mensili

A partire dal 15 aprile 2024, Vodafone ha annunciato un aumento delle tariffe per alcuni dei suoi clienti privati in possesso di una SIM dati abbonamento. Questo incremento, pari a 1,99 euro al mese, ha suscitato preoccupazione tra gli abbonati, i quali si trovano di fronte a una spesa mensile maggiore senza alcun chiaro beneficio aggiuntivo.

La motivazione fornita dalla Vodafone per tale aumento è la necessità di continuare a investire sulla rete al fine di rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di traffico. Molti clienti si chiedono però se questa spesa aggiuntiva si tradurrà effettivamente in un miglioramento tangibile dei servizi offerti.

Le batoste sembrano non finire per i clienti Vodafone

L’aumento delle tariffe annunciato da Vodafone ha destato irritazione tra i clienti, i quali si trovano ora di fronte alla decisione di mantenere l’offerta attuale o esercitare il diritto di recesso. Ora è d’obbligo che i consumatori sappiano quali sono i propri diritti e le opzioni disponibili per affrontare questa situazione imprevista.

I clienti interessati da questa variazione tariffaria saranno informati tramite una comunicazione personalizzata inclusa nella fattura. Secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in caso di modifiche unilaterali, è garantito il diritto di recesso dal contratto. Vodafone consente infatti ai clienti di esercitare tale diritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, specificando come motivazione “modifica delle condizioni contrattuali“.

Il recesso può essere effettuato tramite diversi canali, tra cui posta elettronica certificata, contattando direttamente il Servizio Clienti Vodafone o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui l’offerta Vodafone attiva includa la rateizzazione di un dispositivo o di altri costi, il cliente potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue o saldare l’importo in un’unica soluzione.

Coloro che hanno finanziato l’acquisto di un prodotto tramite una società terza tramite Vodafone, il piano di rimborso del finanziamento non subirà alcuna variazione in caso di recesso o passaggio a un altro operatore.