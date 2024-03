Vodafone distrugge la concorrenza: le Silver sono piene di GIGA

Vodafone in questo momento dispone di offerte clamorose che tutti vorrebbero avere, soprattutto quando si parla di telefonia mobile. Dopo dopo aver visto una fine del 2023 davvero robot ante da parte del provider, si passa al 2024 che è cominciato già bene con i primi due mesi.

L’obiettivo adesso è proseguire migliorando anche durante il mese di marzo, che si preannuncia spettacolare visto che le due offerte Silver sono state ufficialmente rinnovate. Secondo quanto riportato infatti diverse persone hanno scelto di fare il percorso inverso e di rientrare in Vodafone accaparrandosi tanti contenuti.

Vodafone batte TIM con le sue Silver piene di contenuti eccezionali

L’azienda colorata di rosso sta esprimendo tutta la sua parte migliore, con offerte piene di contenuti e soprattutto con prezzi molto bassi. Era d’altronde necessario adeguarsi alle offerte proposte dai gestori concorrenti, soprattutto quelli virtuali che hanno abbassato vertiginosamente i prezzi aumentando i contenuti. Ora Vodafone vuole proporre dei rientri che siano ottimali soprattutto per chi vuole risparmiare avendo il massimo della qualità. È proprio per tale motivo che sono state ripristinate le tanto care offerte Silver, più in particolare due soluzioni mobili che garantiscono prezzi molto bassi e tanti giga al loro interno.

Partendo dalla prima offerta, il prezzo è di soli 7,99 € al mese con tutto incluso. Questa garantisce chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione e un numero di ben 100 giga in 4G. La seconda offerta è nettamente migliore siccome permette di avere per 9,99 € al mese minuti e messaggi senza limiti con 150 giga per navigare sul web.

Queste promozioni mobili possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che provengono da un gestore come Iliad o dai gestori virtuali. Inoltre chi attiva il servizio di ricarica automatica può ricevere 50 giga in più tutti i mesi da accumulare con quelli già presenti nelle offerte. Il nome del servizio è SmartPay.