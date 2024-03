La Posta Elettronica Certificata (PEC) ha rivoluzionato il modo in cui le persone e le aziende gestiscono le comunicazioni ufficiali. Questo servizio di posta elettronica offre la stessa validità legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo è garantitala certificazione dell’invio e della ricezione di un messaggio tramite un’apposita marcatura temporale.

La PEC è diventata uno strumento indispensabile per una vasta gamma di scopi, sia per i cittadini comuni che per le imprese. Oltre ad essere utilizzata per comunicazioni personali, come l’attivazione o la disdetta di servizi, la PEC è richiesta per:

L’invio di documenti ufficiali;

La partecipazione a gare e concorsi pubblici;

e Per ricevere comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Come attivare una PEC

Per attivare una PEC personale, è necessario rivolgersi a uno dei fornitori certificati e confrontare le loro offerte.

Ogni gestore offre pacchetti diversi, che possono includere servizi aggiuntivi oltre alla semplice attivazione dell’indirizzo.

I costi per un indirizzo di posta certificato possono variare da gestore a gestore e dipendono dai servizi inclusi nel pacchetto.

Ad esempio, TIM offre il servizio “TIM PEC” a partire da 0,99 euro al mese per i clienti TIM di linea fissa o mobile. Mentre Poste Italiane propone il servizio “PEC Postecert” a partire da 6,71 euro, con 100Mb di spazio espandibile fino a 1GB.

Al momento, la PEC ha validità solo in Italia, ma nel corso del 2024 si evolverà per diventare un servizio di recapito certificato qualificato anche in Europa.

Tra i requisiti europei richiesti vi sono l’autenticazione a due fattori e la certificazione dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Questa evoluzione renderà la cosiddetta posta certificata ancora più importante e fondamentale per le comunicazioni a livello internazionale.

Insomma, la PEC rappresenta una soluzione efficace e legale per le comunicazioni elettroniche. Il tutto per garantire una sicurezza e una validità legale equiparabile alla posta tradizionale, con la comodità e la velocità del mezzo digitale.