Il 2023 è stato un anno significativo per le cancellazioni su Netflix, con numerosi programmi che hanno dovuto affrontare la fine anticipata.

Tra gli show che hanno dovuto dire addio ci sono “In From the Cold“, una serie di K-Drama come “A Time Called You” e “The Sound of Magic“, e successi come “Shadow and Bone” e “Captain Fall“.

Questi tagli non riguardano solo le produzioni concluse, ma anche quelle che potrebbero aver avuto la possibilità di continuare. Secondo le stime, un terzo dei programmi che sono stati lanciati nel 2023 e avrebbero potuto ricevere ulteriori stagioni è stato rinnovato. Un terzo è ancora in sospeso, mentre un terzo è stato cancellato.

Netflix: cancellazioni del 2024

Il nuovo anno ha portato con sé nuove cancellazioni su Netflix.

Tra le più rilevanti ci sono:

“ Ratched “, la serie creata da Ryan Murphy , che ha ottenuto due stagioni ma non tornerà per una terza.

", nonostante abbia avuto una seconda stagione, è stato cancellato silenziosamente.

", una serie live-action per ragazzi di , ha condiviso lo stesso destino, aggiungendo alla lista dei programmi interrotti.

Tra le cancellazioni più sorprendenti del 2024 c'è anche "Obliterated". Malgrado avesse il potenziale per essere considerato una serie limitata, i piani per ulteriori stagioni sono stati interrotti a causa di ascolti deludenti. La decisione di cancellare lo show è stata annunciata all'inizio di febbraio, sconvolgendo i fan che avevano sperato in ulteriori sviluppi della trama.

Vecchi showe e nuove conferme di cancellazione

Oltre alle nuove cancellazioni, alcune serie più vecchie hanno ricevuto conferme di eliminazione.