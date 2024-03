A quanto pare Windtre è proprio in vena di fare regali, l’operatore telefonico italiano vestito d’arancio infatti ha appena bandito una nuova promozione ad un prezzo decisamente interessante dedicato ad una fetta di clienti specifici, infatti l’operatore sta invitando i suoi ex clienti a tornare in Windtre con una promozione specifica dedicata a loro che garantirà un traffico dati davvero importante e addirittura la possibilità di navigare in 5G ad un costo davvero irrisorio.

La nuova promozione

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano stanno ricevendo un SMS che li invita a tornare presso l’operatore vestito d’arancio con l’incentivo di una promozione dedicata unicamente a loro, la promo in questione si chiama Windtre GO 200 XXS 5G, Si tratta di un’offerta estremamente conveniente dal momento che al prezzo di 4,99 € al mese garantisce 200 GB di traffico dati, utilizzabili anche in navigazione in 5C e minuti SMS, ecco quanto presente nel messaggio di invito inviato da Windtre:

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 06/03. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go200xxs5g”.

Attenzione però si tratta di un’offerta ad personam, quindi dedicata solo ad alcuni utenti specifici, ad altri ex clienti però l’operatore sta proponendo altre soluzioni comunque convenienti e accattivanti le quali sono: GO 200 S 5G, WindTre GO 200 M 5G e WindTre GO 200 L 5G, accomunate da un traffico dati decisamente importante e con prezzi pensati per accontentare davvero tutti, il costo è rispettivamente di 6,99 euro, 7,99 euro e 8,99 euro al mese, come potete intuire dal nome il quantitativo di dati è decisamente importante in tutte e tre, se dunque ricevete un messaggio d’avviso da Windtre potrebbe trattarsi di questa possibilità che sicuramente non è da sottovalutare, non si è mai vista una promo 5G a questo prezzo.