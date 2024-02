Il 2024 ha preso il via con una carrellata di emozionanti annunci riguardo agli spettacoli Netflix. E’ infatti possibile assistere ad alcuni rinnovi che promettono di mantenere alto il livello di intrattenimento per gli appassionati.

Il primo spettacolo ad ottenere il rinnovo è stato la serie horror-drammatica coreana “Gyeongseong Creature”, che ha conquistato il pubblico con la sua suspense e il suo mistero. Il rinnovo per una seconda stagione è arrivato solo poche settimane dopo la premiere nel dicembre 2023, regalando ai fan la certezza di ulteriori episodi avvincenti. Un inizio d’anno promettente che ha fatto vibrare gli appassionati di serie televisive.

Il 2023 aveva già visto il rinnovo di numerosi programmi popolari, tra cui il successo adolescenziale “My Life with the Walter Boys” e i ben consolidati “Black Mirror”, “Unstable” e “Queer Eye”. Questi rinnovi avevano contribuito a creare un solido repertorio di intrattenimento, lasciando intendere che il 2024 sarebbe stato all’altezza delle aspettative degli spettatori affezionati.

Netflix: Addio a questi spettacoli

Ma Netflix ha anche brutte notizie da dare ai suoi fan. Alcuni spettacoli, come “Stranger Things” e “Cobra Kai”, sono stati destinati a concludersi con le rispettive stagioni finali. Mentre questa notizia può portare una certa malinconia tra i fan, la buona notizia è che, almeno fino a ora, nessuno spettacolo è stato cancellato nel corso del 2024. Un segnale di ottimismo per gli appassionati che temono per il destino dei loro programmi preferiti.

Poco prima della fine del 2023, Netflix ha rivelato il destino di alcuni spettacoli ancora in sospeso. “Glamorous” e “Shadow and Bone” sono stati i malcapitati ad essere cancellati. Mentre altri, come “Survival of the Thickest” e “Obliterated”, sono in attesa di notizie sulla loro sorte. La speranza è che questi spettacoli possano sfidare le probabilità e ottenere rinnovi, portando sollievo ai loro affezionati spettatori.

Altri spettacoli destinati a concludersi nel 2024 includono “Sweet Tooth”, “Vikings: Valhalla“, “The Umbrella Academy” e altri. Questa lista però è destinata ad aggiornarsi.