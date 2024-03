WindTre, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, è costantemente impegnato nel perfezionamento della propria infrastruttura e nell’incremento dei servizi offerti ai suoi clienti. Tra le molteplici offerte di connettività fissa, spiccano quelle basate sulla tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) 4G e 5G. Quest’ultima, in particolare, si appresta a ricevere un significativo aggiornamento in termini di copertura territoriale, un fatto che amplificherà il numero di comunità beneficiarie della promozione Super Internet Casa 5G FWA Limited Edition.

Recentemente, sono emerse indiscrezioni secondo le quali a partire dal mese di marzo 2024, la tecnologia FWA 5G di WindTre sarà estesa anche alle cinque regioni che finora non erano coperte dal servizio, ovvero l’Abruzzo, la Basilicata, il Lazio, la Puglia e l’Umbria. Questo sviluppo comporterà anche il ritiro delle offerte basate sulla rete 4G, le quali non saranno più disponibili per l’attivazione.

L’offerta FWA di WindTre

Per quanto riguarda le modalità di attivazione delle offerte FWA 5G outdoor e indoor, non sono previsti cambiamenti significativi: le prime sono destinate ai nuovi clienti di rete fissa non coperti dalla fibra ottica (FTTC) o dalla fibra FTTH, o coloro che hanno una copertura FTTC ma con prestazioni inferiori ai 20 Mbps. Le offerte indoor possono essere attivate solo nei comuni non raggiunti da reti in fibra, nelle aree in cui l’offerta è disponibile.

Parallelamente a questi sviluppi, già dal 19 febbraio scorso, in alcuni negozi WindTre e solo in alcuni comuni selezionati è disponibile l’offerta Super Internet Casa 5G FWA Limited Edition. Con il prossimo ampliamento della copertura della tecnologia FWA 5G dell’operatore, a partire dal 4 marzo, l’offerta Super Internet Casa 5G FWA Limited Edition sarà disponibile in un numero maggiore di comuni, situati nelle regioni Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia e Basilicata, portando a circa 4154 il totale dei comuni coperti da questa offerta.

Nei comuni selezionati, i clienti potranno attivare l’offerta Super Internet Casa 5G FWA Limited Edition proposta da WindTre al prezzo di 23,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi di attivazione e installazione. L’offerta include connessione internet illimitata, una linea telefonica fissa con tariffe vantaggiose e il modem Wi–Fi insieme all’antenna FWA 5G esterna, il tutto incluso nel costo mensile e rateizzato per 48 mesi.