Con risposte rapide alle notifiche, controllo remoto della fotocamera e localizzazione dei dispositivi smarriti, la smartband offre un pacchetto completo di funzioni intelligenti. Gli amanti della personalizzazione saranno entusiasti dei 100+ quadranti disponibili tramite l’app Galaxy Wearable. Inoltre, con un’autonomia promessa di 13 giorni con una sola ricarica, la Galaxy Fit3 si posiziona come una compagna affidabile e duratura per il monitoraggio quotidiano delle attività.

La Galaxy Fit3 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 23 febbraio 2024, in Europa, Asia, America centrale e meridionale, con tre eleganti colorazioni: grigio, argento e oro rosa. Nonostante il prezzo non sia ancora ufficialmente comunicato, le indiscrezioni suggeriscono un costo che non dovrebbe discostarsi significativamente dalla precedente versione, rendendola un’opzione appetibile per gli appassionati di tecnologia indossabile. Nell’attesa dell’uscita del Galaxy Fit3 dai un’occhiata al modello Fit2, uno smartwatch davvero completo e molto interessante che saprà soddisfarti perfettamente sotto molteplici punti di vista, sia in termini di prezzo che prestazionali, proprio per la sua grande capacità di adattamento nella maggior parte delle occasioni.