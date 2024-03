Google ha recentemente preso la decisione di bloccare la funzionalità di messaggistica RCS (Rich Communication Services) nella sua app Messaggi per tutti i dispositivi con permessi di root o con bootloader sbloccato. Questa notizia è emersa dopo che, a partire dalla fine dell’anno scorso, diverse segnalazioni da parte degli utenti hanno indicato problemi di invio e ricezione di messaggi RCS attraverso l’app Messaggi di Google.

Decisione drastica di Google

A partire dal mese di novembre, alcuni utenti hanno riferito l’incapacità di utilizzare la funzione RCS sulla loro app Messaggi quando i loro dispositivi avevano il bootloader sbloccato o i permessi di root attivati. Queste operazioni sono spesso eseguite dagli utenti interessati alle personalizzazioni e alle modifiche del sistema operativo Android. Le segnalazioni indicavano che, nonostante l’abilitazione corretta della modalità RCS, i messaggi inviati non venivano consegnati o scomparivano completamente dalla chat.

Le lamentele si sono moltiplicate nel tempo, come riscontrabile su piattaforme come Reddit, e molti utenti sospettavano che si trattasse di un comportamento intenzionale da parte di Google. La conferma ufficiale è arrivata da un portavoce di Google, il quale ha dichiarato ad Android Central che il blocco delle funzionalità RCS su dispositivi con root o bootloader sbloccato è parte degli sforzi dell’azienda per contrastare spam e frodi.

Google ha espresso la preoccupazione che i dispositivi con root o bootloader sbloccato potrebbero non rispettare tutti i requisiti di sicurezza necessari per la modalità RCS nella messaggistica. Il timore principale è che possano verificarsi casi in cui malintenzionati falsifichino il mittente per inviare messaggi e comunicazioni fraudolente, una minaccia sempre più diffusa.

Conflitto tra sicurezza e personalizzazione

Sembrerebbe che Google stia implementando controlli tramite le API Play Integrity per verificare se un dispositivo ha i permessi di root o il bootloader sbloccato. In presenza di queste condizioni, l’app Messaggi non consentirà l’invio e la ricezione di messaggi RCS, cercando così di garantire un ambiente di messaggistica più sicuro e affidabile per gli utenti.

La mossa di Google rappresenta un passo ulteriore nel tentativo di proteggere gli utenti da pratiche fraudolente, ma solleva anche interrogativi sulla libertà degli utenti di personalizzare i propri dispositivi. Il bilanciamento tra sicurezza e flessibilità nelle modifiche del sistema operativo continua ad essere un tema di discussione nella comunità Android.