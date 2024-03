Fiat lancia un nuovo concept per i suoi futuri veicoli

Ginevra (in provincia di Brescia) è ormai al centro delle attenzioni grazie all’Amministratore Delegato Fiat e Direttore Marketing di Stellantis Olivier Francois, che riassume con un breve video un’intera gamma di concept che svelano i progetti del marchio.

La data di uscita per le nuove Fiat è stata stabilita per luglio 2024 e ad attenderci ci sarà la nuova versione della Panda, più grande, più alta e con un nome differente: Pandina. Inoltre, le nuove scelte stilistiche dei vari modelli in arrivo sono state influenzate dalla Panda stessa, portando alla creazione di nuove versioni di veicoli con design e prezzi sempre più accattivanti. Anche Stellantis dice la sua nel progetto appena presentato, concedendo una nuova piattaforma messa a disposizione per le diverse tipologie di motori elettrici, ibridi e termici, a seconda delle esigenze di mercato.

Fiat: ecco i vari modelli presentati

Partendo da uno dei modelli più interessanti e cioè la Panda, Fiat ha rivisitato notevolmente l’estetica, andando ad ispirarsi dal Lingotto di Torino, e dalla Pista 500. Innovativi sono gli interni, grazie al fatto che sono stati resi smart e fatti con materiali riciclati. Infine si pensa che questo nuovo modello di city car avrà un mercato più proficuo in Europa, grazie al fatto che è un’auto urbana molto utile anche per i viaggi.

Da non sottovalutare la versione Pick-up, indirizzato per lo più per la fascia dell’America latina. Il veicolo in questione è sì decritto come un pick-up, ma è anche un pratico SUV in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Ma invece al posto di usare la versione pick-up come un SUV perché non scegliere direttamente quel modello? E’ incredibile a come Fiat abbia pensato a tutto, presentando una “Giga-Panda” destinata per il mercato di tutto il mondo. Attrezzata per le famiglie quest’ultima sembra essere un’ottima soluzione per chi desidera viaggiare in tutta comodità e tranquillità.

Un’altra variante chiamata SUV fastback spicca nel video di presentazione. Si parla si una fascia di veicoli già esistenti per il marchio Fiat indirizzato soprattutto per il Brasile, Medio Oriente, Europa ed Africa.

Per ultimo ma non per importanza il nuovo veicolo Fiat tuttofare e attrezzato per rimanere in contatto con la natura, Il “semi-camper” gode dei concetti Panda degli anni 80, trasmettendo anche un certo fascino per le sue linee avventurose.