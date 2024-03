OBSBOT Tiny 2: una webcam di alto livello dotata di IA

Nell’era in cui la connettività online regna sovrana, la qualità delle webcam è diventata cruciale per garantire incontri virtuali, streaming altamente definiti e comunicazioni chiare e nitide. Qui in particolare, l’OBSBOT si è affermata come un’azienda leader nel settore delle fotocamere basate sull’intelligenza artificiale, proponendo soluzioni innovative e all’avanguardia. Il loro ultimo prodotto, la OBSBOT Tiny 2, rappresenta un notevole balzo in avanti nel campo delle webcam smart, offrendo una combinazione di funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali che promettono di ridefinire l’esperienza di videochiamata.

Una delle caratteristiche distintive della OBSBOT Tiny 2 è appunto la sua potente IA integrata. Questa tecnologia consente alla webcam di effettuare una serie di elaborazioni in tempo reale per migliorare la qualità dell’immagine. Che si tratti di partecipare a riunioni aziendali, registrare video per il proprio canale YouTube o fare streaming su piattaforme di gioco, la webcam regala così immagini di alta qualità che faranno la differenza. Inoltre, la messa a fuoco rapida e precisa assicura che l’inquadratura rimanga nitida anche durante i movimenti rapidi, fornendo un’esperienza visiva fluida e priva di sfocature.

Oltre alle sue potenti caratteristiche tecniche, la OBSBOT Tiny 2 si distingue anche per il suo design elegante e moderno. Con dimensioni compatte e un’estetica raffinata, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Le sue funzionalità intuitive, come la regolazione automatica dell’angolo di visuale e la cancellazione del rumore ambientale, la rendono estremamente facile da utilizzare, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla comunicazione senza preoccuparsi della configurazione tecnica.

Packaging e Design della webcam

Confezionamento

L’esperienza di un prodotto inizia già dalla sua confezione e la OBSBOT Tiny 2 non delude affatto sotto questo aspetto. Il suo packaging si caratterizza per la sua semplicità, eleganza e minimalismo, riflettendo perfettamente l’identità del marchio. Sulla parte frontale della confezione, troviamo la foto del dispositivo insieme al logo dell’azienda, mentre sul retro sono elencate in modo chiaro e conciso le principali caratteristiche della webcam. Ogni elemento al suo interno è organizzato con cura per garantire una protezione ottimale durante il trasporto. Una volta aperta la confezione, è subito notabile una disposizione ben curata e organizzata che include la webcam, un cavo USB-C 3.0 da 1.5 metri, un adattatore USB-C a USB-A 3.0, un supporto da monitor regolabile e magnetico, una custodia rigida con cerniera e un manuale di istruzioni dettagliato per l’uso.

La custodia rigida inclusa rappresenta un vero valore aggiunto, offrendo un alto livello di comodità e protezione per la webcam e i suoi accessori. Grazie alle sue dimensioni contenute e al design intelligente, è perfetta pe trasportare in sicurezza il dispositivo.

Design Webcam e caratteristiche

Parlando del design della webcam OBSBOT Tiny 2, essa si distingue per la sua eleganza e raffinatezza. La scocca in lega di alluminio conferisce un aspetto superiore, mentre le dimensioni compatte la rendono facilmente trasportabile. Con soli 96 grammi di peso, diventano circa 140 grammi quando utilizzati con il supporto di installazione incluso. Il supporto di installazione, dotato di una robusta calamita, offre una perfetta aderenza alla webcam su schermi di varie dimensioni, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. La sua regolabilità permette di adattarsi a monitor di diverse dimensioni, offrendo una flessibilità senza pari.

Ciò che però rende davvero unica la OBSBOT Tiny 2 è il suo gimbal a motore brushless a 2 assi stabilizzato, che consente alla webcam di muoversi in modo fluido e preciso. La presenza di una striscia LED sulla base, che funge da indicatore dello stato del dispositivo, è una caratteristica molto utile poiché fornisce informazioni chiare e visive sullo stato operativo del dispositivo.

Spostandosi sul retro della webcam, troviamo una porta USB di tipo C 3.2. Questa consente una velocità di trasmissione dei dati fino a 10 volte superiore rispetto alle porte USB standard, garantendo un flusso fluido di dati durante il collegamento al computer e l’alimentazione della webcam. Inoltre, nella parte inferiore del dispositivo è presente un ingresso di espansione da 1/4, che aggiunge un ulteriore livello di versatilità alla OBSBOT Tiny 2. Tale ingresso permette di montare la webcam su un treppiede o di utilizzarla con altri accessori compatibili.

Modalità e Funzionamento della OBSBOT TINY 2

La OBSBOT Tiny 2 è molto più di una semplice webcam. Come anticipato, è un dispositivo versatile e ricco di funzionalità innovative progettate per migliorare la qualità delle videochiamate, delle presentazioni e delle lezioni online. Il centro funzionante della Tiny 2 è il suo nuovo sensore CMOS da 1/1.5‘, che offre una cattura dinamica del movimento e una resa cromatica superiore rispetto ai modelli precedenti. Grazie ad una risoluzione di 50 megapixel, il sensore riesce a donare un’ottima precisione di messa a fuoco, consentendo video nitidi e molto vividi. La tecnologia All-Pixel Auto Focus assicura che la messa a fuoco rimanga precisa e veloce anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo prestazioni superiori rispetto alle webcam tradizionali. Con la doppia ISO nativa, la webcam è poi in grado di catturare due immagini con le due ISO native separatamente, allo stesso tempo.

Nuove modalità della webcam: funzionalità come editor fotografico

Quattro nuove funzionalità aggiunte rispetto ai modelli precedenti regalano un’esperienza utente senza precedenti:

Controllo vocale;

Inquadratura automatica;

Modalità gruppo;

Lavagna;

Modalità scrivania;

Modalità bellezza.

La webcam supporta anche il tracciamento delle mani e riconosce intelligentemente le lavagne sullo schermo durante le lezioni online e le presentazioni. La modalità lavagna infatti serve proprio ad ottimizzare in automatico l’inquadratura per migliorare la visualizzazione del materiale didattico, rendendo le lezioni online più coinvolgenti ed efficaci. La modalità scrivania inclina automaticamente la telecamera di 30 gradi verso il basso, offrendo una prospettiva unica della scrivania e garantendo effetti visivi di alta qualità. La OBSBOT Tiny 2 è dotata infine anche di una modalità bellezza che leviga la pelle e illumina gli occhi in un solo secondo.

Risoluzione e dettagli sopraffini

La Tiny 2 cattura video in HDR 4K a 30 fps, garantendo immagini chiare, dettagliate e vibranti. Grazie al suo sensore di immagine da 1/1,5 pollici, con un’apertura di f/1.9, è in grado di riprendere dettagli incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il suo campo visivo di 85,5˚ assicura che nessun dettaglio venga perso, mentre il gimbal a motore brushless a 2 assi offre una stabilizzazione fluida e professionale.

Inoltre la webcam consente di scegliere tra una serie di opzioni di risoluzione video supportate, tra cui 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 e 640×360, garantendo la massima flessibilità in termini di qualità dell’immagine. Il suo zoom digitale 1-4x permette poi di ingrandire i dettagli senza compromettere la qualità dell’immagine, mentre il suo sistema di messa a fuoco automatica/messa a fuoco manuale assicura che la ripresa sia sempre perfetta. Possiede anche un range di rotazione controllabile per il pan di ±140° e per il tilt da 30° a -70° in modo da regalare una flessibilità eccezionale per catturare l’angolo perfetto. Per quanto concerne l’audio, i due microfoni omnidirezionali con riduzione del rumore riescono a catturare e riprodurre un audio pulito e chiaro in ogni situazione.

Connettività della webcam

La webcam si connette al computer tramite una porta USB-C 3.2 ad alta velocità, garantendo una trasmissione dati rapida e stabile. È compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi e piattaforme di videoconferenza. La connettività USB-C e UNC assicura una connessione affidabile e veloce, mentre il range di temperatura di lavoro compreso tra 0°C e 40°C garantisce prestazioni affidabili in una vasta gamma di ambienti.

Grazie alla porta USB 3.0, che offre una velocità di trasmissione dieci volte superiore e una maggiore larghezza di banda, l’OBSBOT Tiny 2 può trasmettere video in 1080p senza alcuna compressione e ricodifica. Ciò garantisce una qualità dell’immagine superiore e una latenza minima, rendendo l’esperienza di registrazione estremamente professionale.

Autonomia

L’autonomia della webcam dipende dall’alimentazione tramite porta USB-C e non presenta una batteria interna dedicata.

Software e personalizzazione

La webcam OBSBOT Tiny 2 è anche dotata di un software proprietario che offre un’esperienza di gestione e configurazione estremamente avanzata. Questo software è disponibile per dispositivi Windows e macOS, garantendo agli utenti di entrambe le piattaforme di sfruttare appieno le potenzialità della webcam. Attraverso il software, gli utenti possono attivare o disattivare le varie funzionalità offerte dalla telecamera e personalizzare le impostazioni in base alle loro esigenze specifiche. Inoltre, esso supporta fino a quattro telecamere contemporaneamente, consentendo agli utenti di visualizzare diverse angolazioni e scegliere la visuale più adatta alle loro esigenze.

Grazie al protocollo OSC (Open Sound Control), la webcam è compatibile con le principali piattaforme video e di streaming, tra cui Zoom, YouTube, Microsoft Teams, e Twitch, garantendo una perfetta integrazione con le applicazioni più popolari. Prima di utilizzare il software OBSBOT Tiny 2, è sempre importante assicurarsi che sia la versione del software che il firmware siano aggiornati, per garantire l’accesso a tutte le funzionalità più recenti, miglioramenti ed eventuali correzioni di bug.

Telecomando (da acquistare separatamente)

Per un controllo ancora più completo e conveniente della webcam, OBSBOT offre il telecomando Tiny Remote for HD & 4K. Questo dispositivo wireless a 2,4 GHz consente di controllare tutte le funzionalità avanzate della webcam fino a una distanza di 10 metri, offrendo un’esperienza di utilizzo ancora più comoda e personalizzata. Il telecomando è alimentato da due batterie a litio AA. Il design è stato studiato per essere maneggevole e confortevole, per riprese ottimali anche ben lontani dal dispositivo.

Pro e Contro della Webcam OBSBOT Tiny 2

Pro

Prestazioni eccezionali: la OBSBOT Tiny 2 offre prestazioni video di alta qualità grazie al suo sensore CMOS da 50 MP e alla risoluzione HDR 4K a 30 fps. La messa a fuoco rapida e precisa assicura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione.

la OBSBOT Tiny 2 offre prestazioni video di alta qualità grazie al suo sensore CMOS da 50 MP e alla risoluzione HDR 4K a 30 fps. La messa a fuoco rapida e precisa assicura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. Design elegante e portatile: il design compatto e leggero della Tiny 2 la rende facilmente trasportabile e adatta a una varietà di ambienti. La base magnetica regolabile offre una salda aderenza alla webcam su schermi di diverse dimensioni.

il design compatto e leggero della Tiny 2 la rende facilmente trasportabile e adatta a una varietà di ambienti. La base magnetica regolabile offre una salda aderenza alla webcam su schermi di diverse dimensioni. Funzionalità AI avanzate: le funzionalità AI come il tracciamento delle persone, delle mani e delle lavagne, insieme alla modalità scrivania, migliorano l’esperienza utente durante le videochiamate e le presentazioni, consentendo una personalizzazione dell’inquadratura e una migliore qualità visiva.

le funzionalità AI come il tracciamento delle persone, delle mani e delle lavagne, insieme alla modalità scrivania, migliorano l’esperienza utente durante le videochiamate e le presentazioni, consentendo una personalizzazione dell’inquadratura e una migliore qualità visiva. Audio nitido e chiaro: i due microfoni omnidirezionali con riduzione del rumore assicurano un audio di alta qualità durante le videochiamate, eliminando i disturbi esterni e garantendo una chiara trasmissione del suono.

i due microfoni omnidirezionali con riduzione del rumore assicurano un audio di alta qualità durante le videochiamate, eliminando i disturbi esterni e garantendo una chiara trasmissione del suono. Compatibilità con le principali piattaforme: la webcam è compatibile con una vasta gamma di piattaforme video e di streaming, offrendo una maggiore flessibilità e praticità d’uso.

Contro

Controllo vocale limitato alla lingua inglese: al momento, i comandi vocali sono disponibili solo in lingua inglese, limitando l’accessibilità e l’usabilità del controllo vocale per gli utenti che parlano altre lingue.

al momento, i comandi vocali sono disponibili solo in lingua inglese, limitando l’accessibilità e l’usabilità del controllo vocale per gli utenti che parlano altre lingue. Richiesta di aggiornamenti frequenti: è importante assicurarsi che sia il software che il firmware della webcam siano sempre aggiornati, il che potrebbe richiedere un impegno aggiuntivo;

è importante assicurarsi che sia il software che il firmware della webcam siano sempre aggiornati, il che potrebbe richiedere un impegno aggiuntivo; Telecomando non incluso nel bundle base: esso va acquistato separatamente come accessorio opzionale, aumentando il costo complessivo del sistema.

Conclusione: acquistare la webcam OBSBOT Tiny 2

La OBSBOT Tiny 2 è una webcam intelligente all’avanguardia che regala prestazioni video di alta qualità, funzionalità AI avanzate e un design elegante e portatile. Grazie al suo sensore CMOS da 50 MP, alla risoluzione HDR 4K e al gimbal a motore brushless a 2 assi, dona un’esperienza di videochiamata e streaming superiore, garantendo immagini nitide, dettagliate e vibranti in qualsiasi condizione di illuminazione.

Le funzionalità AI come il tracciamento delle persone, delle mani e delle lavagne, insieme alla modalità scrivania, consentono un controllo intuitivo e una personalizzazione dell’inquadratura durante le videochiamate e le presentazioni, migliorando l’esperienza utente complessiva. Anche considerando, la webcam resta comunque un investimento valido per chiunque cerchi un dispositivo completo e professionale.

Si ricorda che la webcam OBSBOT è disponibile online sia sullo store della società che sul sito o sull’app Amazon. Il telecomando è acquistabile separatamente.