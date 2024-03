Marzo a tasso zero: OFFERTE SUPER nel volantino Unieuro

Il mese di marzo continua con un’esplosione di vantaggi e promozioni nel nuovo volantino Unieuro. Con il tema “Marzo ti sorprende a tasso zero“, l’azienda leader nel settore della tecnologia offre un’ampia gamma di prodotti tech a prezzi incredibili, sia online che nei negozi fisici. Ma affrettatevi, perché queste offerte saranno valide solo fino al 14 marzo!

Offerte da non perdere sul volantino di Marzo di Unieuro

Tra le promozioni più allettanti Unieuro, spiccano i fantastici smartphone Samsung della serie Galaxy S23 e S24. Il top di gamma, Galaxy S24 Ultra, è disponibile a soli 1499€, garantendo all’acquirente prestazioni e funzionalità all’avanguardia. Per chi cerca un’opzione più accessibile, il Galaxy S23 è proposto a soli 749€, mentre il Galaxy A34 rappresenta un’opzione ancora più conveniente a soli 349€.

Ma le sorprese non finiscono qui! Gli amanti della tecnologia di casa Apple potranno approfittare dell’offerta sul MacBook Air M1, disponibile a soli 929€. Se doveste invece preferire la versatilità dei dispositivi Lenovo, l’IdeaPad Slim 3 è in promozione a soltanto 549€. Per coloro che cercano di rinfrescare la propria casa con elettrodomestici di qualità, Unieuro propone una vasta selezione di prodotti delle migliori marche, tra cui LG, Candy, Haier ed Electrolux. Che si tratti di una nuova lavatrice, frigorifero o forno, c’è sicuramente qualcosa per tutti i gusti e le esigenze.

Cercate qualche nuovo device dedicato all’intrattenimento domestico? Troverete una vasta scelta di TV QLED Samsung e Hisense che sapranno darvi un’esperienza visiva di alta qualità per tutta la famiglia.

Non perdete poi la golosa promozione valida sui nuovi modelli Samsung Galaxy S23 e S24, Z Fold5 e Z Flip5, che include in omaggio accessori fantastici come il Galaxy Watch, Tab o le Buds 2 Pro. Intrigati? Vorreste accedere a tutte queste fantastiche offerte e scoprirne molte altre? Vi invitiamo a sfogliare il volantino completo sul sito ufficiale di Unieuro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di risparmiare su prodotti tech di ultima generazione.