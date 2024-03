Nuove indiscrezioni alimentano le speculazioni sul prossimo lancio della serie di smartphone top di gamma Galaxy S di Samsung.

Secondo quanto riportato da una fonte solitamente affidabile nel campo dei leak, sembra che Samsung stia considerando l’idea di equipaggiare il prossimo Galaxy S25 esclusivamente con chip Exynos.

Questo movimento rappresenterebbe un notevole cambiamento rispetto alla strategia adottata in passato, che prevedeva una combinazione di chip Exynos e Snapdragon.

Nel corso degli anni, Samsung ha utilizzato una strategia ibrida per i suoi dispositivi Galaxy S, con l’impiego di chip Exynos in alcune regioni e Snapdragon in altre. Tale suddivisione geografica ha spesso suscitato polemiche tra gli appassionati. Ciò perché i chip Exynos tendevano a mostrare prestazioni inferiori rispetto ai controparti Snapdragon.

L’evolvere della strategia di Samsung: dal mix alla specializzazione

Negli ultimi anni, Samsung ha mostrato una tendenza verso la specializzazione, con la serie Galaxy S24 che ha visto l’utilizzo esclusivo di chip Snapdragon. Nel 2024, però, l’azienda ha adottato una nuova strategia, offrendo esclusivamente chip Exynos per alcuni modelli della serie S24. Questo ha portato a una maggiore uniformità nella linea di prodotti, anche se le differenze prestazionali tra i modelli continuavano ad esistere.

Il passaggio a un’intera lineup basata su chip Exynos per il Galaxy S25 potrebbe indicare una maggiore fiducia da parte di Samsung nei propri SoC. Ad ogni modo, è importante sottolineare che queste informazioni sono ancora da confermare e potrebbero subire modifiche. Al momento, non ci sono altre fonti affidabili che confermino queste indiscrezioni.

L’ accordo tra la società coreana e Qualcomm

L’annuncio di un nuovo accordo pluriennale tra Samsung e Qualcomm per la fornitura di chip Snapdragon su smartphone Samsung “top di gamma” ha aggiunto un ulteriore livello di ambiguità a questa situazione. Mentre alcune speculazioni suggeriscono un’imminente transizione esclusiva ai chip Exynos, l’interpretazione di questo accordo resta incerta.

Insomma, anche se le indiscrezioni attorno al Galaxy S25 alimentano le aspettative degli appassionati, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. Resta da vedere se l’azienda opterà per un passaggio esclusivo ai chip Exynos o se manterrà una strategia mista. Solo il tempo potrà svelare i dettagli di questa attesa evoluzione nel panorama degli smartphone di fascia alta.