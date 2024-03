Nel contesto delle telecomunicazioni italiane, TIM sta attuando una vigorosa strategia volta a catturare l’attenzione degli utenti di Iliad attraverso l’introduzione di quattro nuove offerte competitive. Le denominazioni di queste proposte, TIM Power Iron New, TIM Power Supreme Easy New, TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New, rivelano l’ampia gamma di servizi offerti.

TIM punta a dominare il mercato delle offerte

TIM Power Iron New si presenta con una proposta che include minuti illimitati di chiamate verso numeri nazionali, 200 SMS verso lo stesso ambito e un generoso pacchetto di 150 GB di traffico dati a velocità 4G, il tutto a una tariffa mensile di 6,99 euro, con un costo di attivazione di 10 euro in caso di attivazione in negozio. Questa offerta è disponibile esclusivamente per coloro che effettuano la portabilità da operatori specifici, tra cui Iliad.

Allo stesso modo, TIM Power Supreme Easy New presenta minuti illimitati di chiamate e 200 SMS verso numeri nazionali, ma offre un pacchetto di 200 GB di traffico dati a velocità 4G. La tariffa mensile è di 7,99 euro con addebito tramite Ricarica Automatica, e il costo di attivazione è pari a 10 euro se l’attivazione avviene in negozio. Questa offerta è anch’essa riservata a chi effettua la portabilità da operatori specifici, con Iliad in primo piano.

Il salto nel futuro con il 5G e minuti illimitati

TIM Power Special New si distingue per un’ulteriore evoluzione, offrendo 200 GB di traffico dati a velocità 5G, insieme a minuti illimitati di chiamate e 200 SMS verso numeri nazionali. La tariffa mensile è di 9,99 euro, con un costo di attivazione di 10 euro in caso di attivazione in negozio. Questa proposta è aperta a coloro che eseguono la portabilità da operatori specifici, con Iliad ancora una volta tra gli operatori target.

TIM Power Special Easy New si presenta con minuti illimitati di chiamate, 200 SMS verso numeri nazionali e un generoso pacchetto di 300 GB di traffico dati a velocità 4G. La tariffa mensile è di 9,99 euro con addebito tramite Ricarica Automatica, e il costo di attivazione è di 10 euro in caso di attivazione in negozio. Anche questa offerta è destinata a chi effettua la portabilità da operatori specifici, con Iliad tra gli operatori inclusi.

Rivoluzione nel mondo Mobile con offerte innovative

Tutte queste offerte sono entrate in vigore dal 26 febbraio e possono essere attivate presso i rivenditori autorizzati TIM o attraverso il servizio clienti dell’operatore. L’obiettivo chiaro di TIM è quello di convincere gli attuali utenti di Iliad a fare il salto, presentando offerte competitive e vantaggiose. In un mercato sempre più dinamico, l’introduzione di queste proposte evidenzia la volontà di TIM di rimanere un leader nel settore, offrendo soluzioni in linea con le esigenze dei consumatori e mantenendo la competitività nei confronti della concorrenza. La competizione tra TIM e Iliad promette di continuare a ridefinire il panorama delle offerte mobile in Italia, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere.