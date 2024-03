Cradlepoint, il router X10 5G per il mercato FWA e la sostenibilità ambientale con IA

Al MWC 2024 di Barcellona la redazione di TecnoAndroid.it ha avuto modo di apprendere le novità presentate da Cradlepoint. Il leader mondiale nel mondo delle connettività wireless edge 5G ed LTE gestione su cloud, ha raccontato in maniera minuziosa ed esaustiva ogni dettaglio in merito al nuovo router X10 5G, un prodotto pensato e realizzato appositamente per offrire ai provider dei servizi FWA, destinati a loro volta alle imprese di medio e piccolo spessore.

Il suddetto dispositivo è particolarmente adatto anche per siti temporanei e per chi lavora da remoto garantendo una connettività di alto livello e una semplicità di gestione fuori dal comune.

Quest’ultima è garantita da NetCloud Manager, così da offrire ai provider la possibilità di sviluppare dei piani differenziati in termini di sicurezza e qualità del servizio, i cosiddetti QoS.

Come ha spiegato ai giornalisti di TecnoAndroid il Senior Director of Product Marketing James Weaver, il router X10 5G è progettato con lo scopo offrire connettività 5G veloce e affidabile, permettendo così ai service provider di fornire soluzioni Internet adatte a modelli di business rapidi che vogliono il massimo della sicurezza e con costi contenuti.

Ciò aiuta senza dubbio le aziende a connettersi in maniera tempestiva ad Internet, evitando tempi di inattività della rete e sfruttando ogni risorsa in totale sicurezza. Con il previsto aumento della presenza del 5G nelle connessioni FWA entro il 2028, il router X10 5G di Cradlepoint si posiziona dunque come un’opzione enterprise ma conveniente.

Le opportunità per i service provider includono l’attrazione di clienti FWA in diversi settori così come l’espansione delle offerte di sicurezza e servizi gestiti con NetCloud Exchange. Da segnalare anche il miglioramento dell’efficienza operativa mediante la gestione in cloud e le API utili per l’integrazione nei sistemi esistenti con grande flessibilità. Il router è già disponibile sul sito ufficiale di Cradlepoint.

Cradlepoint si impegna anche nella raccolta differenziata smart e sostenibile

L’intervista ha poi assunto un carattere totalmente “Green”, siccome Cradlepoint contribuisce in maniera attiva alla sostenibilità ambientale con il suo nuovo programma Embedded. Con questo l’azienda si conferma ancora una volta in prima linea nella rivoluzione della connettività wireless ma soprattutto pronta a mettere la sua tecnologia ed esperienza a disposizione dei partner.

La nostra redazione ha infatti potuto apprendere dell’adozione dei router cellulari di Cradlepoint da parte di SmartSort Technologies. Questo sancisce una collaborazione utile per connettere i sistemi di raccolta differenziata integrati con l’intelligenza artificiale al fine di promuovere pratiche di business che siano sostenibili a lungo termine.

Cradlepoint ha progettato soluzioni di connettività IoT appositamente per supportare ogni luogo pubblico che disponga di programmi di raccolta differenziata. Tra questi sono compresi stadi ed uffici ad esempio. L’obiettivo è far intersecare tra loro la sicurezza di livello enterprise e la grande agilità delle reti cellulari con l’intelligenza artificiale di SmartSort. È proprio così che la collaborazione trasformerà le esigenze di riciclaggio da centro di costo direttamente al centro di profitto.

Alla spiegazione di James Weaver ai nostri giornalisti, fanno eco le parole di Jonathan Fischer, VP Partner Embedded Programme di Cradlepoint:

“Il programma di partnership Embedded di Cradlepoint sta aprendo la strada a una nuova era di innovazione collaborativa. Questa partnership non rappresenta solo una connessione, ma una fusione delle nostre avanzate tecnologie di connettività cellulare e di sicurezza, integrate senza soluzione di continuità in sistemi e soluzioni leader di mercato. Con la nostra dedizione alla sicurezza, aiuteremo i nostri partner a rafforzare il futuro delle loro applicazioni IoT. Il programma per partner Embedded riflette la nostra visione condivisa, i mutui benefici e l’impegno a fornire la migliore e la più affidabile user experience su 4G e LTE“.

I router IoT multifunzione S700 di Cradlepoint garantiscono la sicurezza dei dati dei clienti di SmartSort e degli indirizzi IP pubblici durante ogni attività di raccolta differenziata riguardante i rifiuti. Questi prodotti sono creati appositamente per offrire una vasta gamma di servizi di sicurezza: si occupano di rendere invisibili i dispositivi IoT collegati alle scansioni di rete pubbliche e private.

Le policy di accesso possono essere facilmente configurate sfruttando il service gateway che gestisce gli aggiornamenti del router e che allo stesso tempo va a coordinare i processi di sicurezza. Questo garantisce pertanto efficienza e protezione dalle minacce esterne

Come operano le soluzioni SmartSort

SmartSort Technologies è solita semplificare ogni attività di riciclaggio con l’AI SmartSort. Vengono identificati i materiali di scarto per capire a quale categoria attribuirli. Ogni contenitore per rifiuti ha dei sensori connessi che effettuano misurazioni varie sul depositato. Le soluzioni SmartSort forniscono pertanto un monitoraggio in tempo reale di ogni cassonetto, con le informazioni che vengono inviate ad un’applicazione basata su cloud che a sua volta monitora e genera dei report sulla raccolta dei rifiuti.