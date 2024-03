Italia: Bonus Patente per i giovani con l'80% di rimborso spese

Il governo italiano ha varato una misura innovativa per incentivare i giovani a intraprendere la carriera di autista professionista, al fine di affrontare la carenza di conducenti nel settore dei trasporti. Il programma prevede l’istituzione di un fondo speciale che permette ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni di beneficiare di un bonus per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per guidare veicoli destinati al trasporto di persone e merci a fini commerciali.

La misura, che si differenzia notevolmente dall’approccio adottato in altre parti del mondo, come il Giappone che sta puntando sulla guida autonoma per risolvere la carenza di autisti, mira a formare una nuova generazione di conducenti qualificati. Il bonus copre l’80% delle spese necessarie per ottenere la patente di guida delle categorie C, D, CE, DE e CQC (carta qualificazione conducente), escludendo la categoria B per la guida dei veicoli privati. La cifra messa a disposizione ammonta a 5,4 milioni di euro, disponibili fino a esaurimento, con un massimale di 2.500 euro per beneficiario.

Come presentare la domanda di richiesta Bonus

Le domande possono essere presentate tramite il sito web patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/, previa autenticazione tramite credenziali Spid, Cns o Cie. Il bonus può essere richiesto una sola volta, non è incluso nel reddito imponibile e non influisce sul calcolo dell’ISEE. Inoltre, deve essere attivato presso una delle autoscuole accreditate presenti sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), entro 60 giorni dalla sua emissione.

Una volta ottenuta la patente, il beneficiario ha 18 mesi di tempo per completare il processo di formazione. Il rimborso della somma prevista verrà erogato direttamente dall’autoscuola, dopo aver ricevuto il bonifico dal Ministero. Il termine per presentare le richieste di bonus è già scattato ed è presumibile che si esaurirà rapidamente, quindi i giovani interessati sono fortemente incoraggiati a cogliere questa opportunità.

Tale iniziativa è una spinta verso la formazione di nuove opportunità di lavoro nel settore dei trasporti e potrebbe avere un impatto positivo sull’economia italiana nel lungo termine. Essa fornirà anche fornendo ai giovani una via per ottenere competenze professionali e una carriera (presumibilmente) soddisfacente.