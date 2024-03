Questo è un desiderio che spesso emerge nelle opere di fantascienza, ma ora si sta concretizzando sotto i nostri occhi. Nonostante le sfide che la ricerca affronta, la scienza persiste nel cercare un nuovo mondo abitabile, simile alla Terra. Anche se questa è una speranza collettiva, gli scienziati sono ben consapevoli delle sfide che possono incontrare nel raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, sembra che questo desiderio possa essere più vicino alla realtà di quanto si pensasse.

Il pianeta in questione si chiama Wolf 1069 b ed è stato individuato a una distanza di 31 anni luce dalla Terra. La sua scoperta è avvenuta grazie all’osservatorio Calar Alto in Spagna e successivamente è stata confermata dall’osservatorio James Webb.

Cos’è che rende questo pianeta così simile alla Terra?

Secondo quanto riportato dai ricercatori, sembra trovarsi in una “zona abitabile” del suo sistema solare. Tuttavia, nonostante queste condizioni favorevoli, non è ancora chiaro perché non vi sia vita sul pianeta.

Le caratteristiche di Wolf 1069 b includono una massa di circa 1,26 volte quella della Terra e un’orbita di 15,6 giorni intorno alla sua stella madre. Tuttavia, è stata osservata anche la mancanza di attività stellare e radiazioni ultraviolette, fattori che potrebbero influenzare negativamente la vita sul pianeta.

Alcune speculazioni indicano la possibile presenza di un’atmosfera che genera un effetto serra. Attualmente la temperatura del pianeta si aggira intorno ai -23 gradi Celsius. È stata avanzata l’ipotesi che un’atmosfera più densa potrebbe riscaldare il pianeta fino a 13 gradi, trasformando il ghiaccio in acqua e aprendo la strada alla vita.

Le ricerche continuano, e l’anno scorso è emerso che Wolf 1069 non è il solo pianeta simile alla Terra: è stato scoperto un intero sistema solare chiamato TOI 700, contenente ben quattro pianeti simili al nostro. Questi sviluppi ci avvicinano sempre di più al sogno di trovare un mondo abitabile al di fuori del nostro sistema solare. È un’attesa carica di speranza per milioni di persone, che potrebbe presto diventare realtà. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.