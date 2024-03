OpenAI, l’azienda all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale, di recente ha annunciato un importante aggiornamento per ChatGpt, il suo rinomato chatbot.

Questa novità consiste nella possibilità per gli utenti di ascoltare le risposte del chatbot direttamente attraverso le app per dispositivi Android e iOS.

La nuova funzionalità introdotta da OpenAI rappresenta un importante passo avanti nell’interazione uomo-macchina.

Ora, invece di leggere le risposte scritte, gli utenti possono semplicemente toccare e tenere premuto il messaggio per avviare la lettura ad alta voce. Ciò renderà l’interazione con ChatGpt più intuitiva e accessibile, consentendo agli utenti di ricevere risposte in modo più rapido e naturale.

La versatilità di ChatGpt

Una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova funzione di ChatGpy è la sua disponibilità in ben 37 lingue diverse.

Ma non è tutto, il chatbot è anche in grado di riconoscere automaticamente la lingua utilizzata dall’utente, garantendo così una comunicazione fluida e comprensibile.

Questa versatilità linguistica si affianca alla capacità multimodale di ChatGpt, che consente al chatbot di leggere e rispondere attraverso diversi mezzi, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente.

L’introduzione della funzione di lettura ad alta voce rappresenta solo l’ultimo sviluppo in una serie di innovazioni apportate da OpenAI a ChatGpt.

Già nel settembre 2023, l’azienda aveva introdotto la possibilità di fare domande al chatbot utilizzando la voce, anziché digitare testo sulla tastiera.

Con questo ultimo aggiornamento, OpenAI dimostra ancora una volta il suo impegno nell’evolvere costantemente le capacità del suo chatbot, offrendo agli utenti un’esperienza sempre più avanzata e coinvolgente.

Una rivoluzione nell’interazione uomo-macchina

Questa nuova funzionalità, come detto, non solo migliora l’esperienza degli utenti di ChatGpt, ma apre anche la strada a una nuova era nell’interazione uomo-macchina. Con la possibilità di ascoltare le risposte del chatbot, gli utenti possono ora comunicare con ChatGpt in modo più naturale e immediato, senza la necessità di leggere o digitare testo.

Grazie a questa nuova opzione di utilizzo, gli utenti possono godere di un’esperienza più fluida e accessibile. In questo modo la tecnologia diventa sempre più integrata nella vita quotidiana.