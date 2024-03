Intelligenza artificiale nel lavoro: quali sono le mansioni in pericolo

Il mondo dell’informatica è in costante evoluzione e il panorama delle tecnologie digitali sta subendo profondi cambiamenti grazie alla sempre crescente presenza dell’intelligenza artificiale (IA). Analogamente a come Internet ha trasformato il modo in cui fruiamo e condividiamo informazioni, l’IA potrebbe rivoluzionare radicalmente i processi industriali e i flussi di lavoro nel settore terziario. Addirittura, potrebbe anche influenzare l’ambito artistico, tradizionalmente considerato esclusivamente umano, introducendo opere d’arte completamente generate da algoritmi e ponendo così interrogativi filosofici sulla natura stessa dell’arte.

L’avvento dell’intelligenza artificiale suscita un misto di fascinazione e terrore, accompagnato da speranze e timori. Non possiamo negare che ci saranno impatti negativi sul lavoro di molti professionisti, i cui ruoli potrebbero essere a rischio di automazione nei prossimi anni, fino a scomparire del tutto, sostituiti dalla precisione di tale tecnologia.

I lavori maggiormente a rischio con l’introduzione degli algoritmi dell’intelligenza artificiale

Nel mondo della programmazione e dello sviluppo informatico, l’IA promette di rivoluzionare i processi produttivi. I vantaggi sono evidenti: risparmio economico, tempi di lavoro ridotti, aggiornamenti costanti a basso costo e controlli qualità affidabili. C’è un prezzo da pagare: se gli algoritmi prendono il posto dei lavoratori umani, questi ultimi dovranno reinventarsi o rischieranno di perdere il proprio impiego. Cambiamento tecnologico ha richiesto un aggiornamento delle competenze, ma l’adozione di nuovi strumenti ha sempre comportato una certa dose di fatica nell’adattarsi al nuovo modello dominato dall’intelligenza artificiale.

Settori come il data entry e l’analisi dati sono a rischio di sostituzione da parte dell’IA, poiché gli algoritmi sono in grado di analizzare grandi quantità di dati più rapidamente e senza errori umani. Anche nel testing software, l’intelligenza artificiale potrebbe assumere un ruolo chiave nel controllo qualità, abbattendo tempi e costi. Senza contare poi che l’assistenza clienti online è già affidata a chatbot basati sull’IA, riducendo il lavoro del personale umano degli help desk informatici.

Nel marketing e nelle comunicazioni sociali, gli algoritmi dell’intelligenza artificiale possono gestire intere campagne di comunicazione, mettendo in discussione il ruolo degli artisti umani nel processo creativo. Per assicurare una transizione indolore e sfruttare appieno le potenzialità dell’IA, è fondamentale abbracciare il cambiamento con una certa calma, non andando nel panico, stabilendo regole chiare e affrontando le sfide emergenti con fiducia. Solo così potremo cogliere le opportunità che l’IA offre, senza farci sopraffare.