Apple: piani ambiziosi nell'Intelligenza Artificiale Generativa

Apple ha annunciato piani ambiziosi nel campo dell’intelligenza artificiale generativa (IA) durante l’assemblea annuale degli azionisti, con il CEO Tim Cook che ha proiettato un futuro rivoluzionario per questa tecnologia nel corso del 2024. Cook ha sottolineato gli sforzi significativi che l’azienda sta compiendo per investire in questa area, anticipando che ciò porterà a nuove opportunità di trasformazione per gli utenti in termini di produttività e risoluzione dei problemi.

Anche considerando la presenza di un evidente ritardo rispetto ad altre aziende nel settore, Cook ha assicurato che Apple sta lavorando intensamente per sviluppare un modello di IA proprio. La società, coerentemente con la sua politica di protezione della privacy degli utenti, mira a realizzare un modello che possa funzionare completamente su hardware di dispositivi portatili, senza dipendenza dal cloud.

I piani della Apple per il futuro dell’intelligenza artificiale

L’impegno dell’azienda in questo settore suggerisce che l’azienda sta cercando di mantenere il passo con le tendenze emergenti nel campo dell’IA. Le indiscrezioni riportate da Bloomberg suggeriscono che Apple potrebbe integrare nuove funzionalità di intelligenza artificiale nelle prossime versioni dei suoi sistemi operativi, con l’obiettivo di potenziare le capacità delle sue app native su iOS.

Cook ha anche menzionato le funzionalità di apprendimento automatico presenti nel nuovo visore di realtà aumentata, il Vision Pro, sottolineando il notevole impegno di innovazione richiesto per lo sviluppo di tale dispositivo. Ha inoltre elogiato le capacità di intelligenza artificiale dei Mac dotati di processore Apple, affermando che attualmente non esiste sul mercato un computer migliore in questo ambito.

Durante l’assemblea, gli azionisti hanno respinto una richiesta di rapporto sulla trasparenza dell’utilizzo etico dell’intelligenza artificiale presentata dall’AFL-CIO Equity Index Funds. Questo indica che Apple non è attualmente incline a divulgare informazioni su come utilizza questa tecnologia. Inoltre, gli azionisti hanno respinto diverse misure riguardanti politiche di libertà civili, parità occupazionale, diritti umani, divario razziale e di genere. Al contempo hanno invece approvato la lista del consiglio di amministrazione e il piano di remunerazione dei dirigenti. Si è anche appreso che Al Gore e James Bell si ritireranno dal consiglio di amministrazione, mentre entrerà Wanda Austin, ex CEO di Aerospace Corp.